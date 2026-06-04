Кремль анонсував угоду зі США. Москва взялася за тунель між Аляскою та Чукоткою

У Росії заявили, що вже найближчим часом можуть підписати документ про продовження проєктування підводного переходу через Берингову протоку

Росія та США нібито готуються підписати угоду про продовження проєктування тунелю між Чукоткою та Аляскою. Спецпредставник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв заявив, що відповідна новина має з'явитися вже найближчим часом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

«У нас буде новина завтра – ми підписуємо угоду про те, що продовжуємо проєктування тунелю», – заявив він під час Петербурзького міжнародного економічного форуму.

Йдеться про проєкт «Міжконтинентальний тунель», який передбачає будівництво підводного переходу під Беринговою протокою між Росією та США. Залежно від конфігурації маршруту його довжина може становити від 98 до 112 км.

фото: Science Advances

Дмитрієв стверджує, що проєкт має не лише транспортне, а й символічне значення. «Це буде не просто тунель, а фізичний міст дружби і взаємовигідного партнерства, який об'єднає економіки двох країн», – заявив він.

Вартість та концепція проєкту

Ідею будівництва такого тунелю спецпредставник Путіна озвучував ще восени минулого року. Тоді він заявляв, що реалізація проєкту може коштувати від $8 млрд за участі компанії The Boring Company Ілона Маска. За іншими оцінками, вартість будівництва може сягнути $65 млрд.

«Уявіть, що ви з'єднуєте США і Росію, Америку і Афроєвразію тунелем Путіна-Трампа, що символізує єдність», – говорив Дмитрієв.

На його думку, створення такого транспортного коридору відкриє нові можливості для спільного освоєння ресурсів, розвитку економічної співпраці та створення робочих місць.

Маршрут і перспективи реалізації

Крім того, представник Кремля згадав концепцію «Мосту миру Кеннеді-Хрущова», яка обговорювалася ще під час холодної війни, та продемонстрував ескізи можливого маршруту.

За попередніми розрахунками, проєкт може складатися з двох транспортних і одного сервісного тунелю. Частина маршруту проходитиме через острови Ратманова та Крузенштерна, розташовані посеред Берингової протоки. Автор проєкту Віктор Разбєгін раніше оцінював термін будівництва приблизно у 12 років.

Водночас ані адміністрація президента США Дональда Трампа, ані компанія Ілона Маска The Boring Company наразі не коментували заяви російської сторони щодо можливої участі в проєкті.

Ідея створення транспортного сполучення між Росією та Північною Америкою обговорюється ще з кінця XIX століття. У різні роки пропонувалися проєкти мосту, залізничного переходу та підводного тунелю через Берингову протоку, однак жоден із них так і не був реалізований.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон продовжує підтримувати прямі контакти з Москвою, попри війну Росії проти України. За його словами, дипломатичні канали залишаються необхідними для обговорення безпекових питань і пошуку шляхів врегулювання конфлікту. Рубіо також наголошував, що адміністрація Дональда Трампа розглядає діалог із Росією як інструмент запобігання майбутнім кризам, а не як прояв поступок Кремлю.