Росіяни терміново посилили системи ППО в Калузі (фото)

Росіяни збільшили кількість радіолокаційних станцій для виявлення повітряних, морських і наземних об’єктів, визначення їхньої дальності, швидкості

Росія на тлі побоювань атак по своїй території посилю системи протиповітряної оборони. Нові комплекси ППО були встановлені в Калузі. Про це повідомляє партизанський військовий рух «Атеш».

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Зазначимо, що Калуга розташована приблизно за 190 кілометрів від російської столиці Москви. За даними агента «Атеш», там росіяни збільшили кількість радіолокаційних станцій (РЛС) для виявлення повітряних, морських і наземних об’єктів, визначення їхньої дальності, швидкості. А також самих пускових установок для відбиття цілей.

Калуга на карті

Партизани повідомляли про цю точку ще півтора тижні тому. Її координати – 54.503189, 36.391722. Нині установок там побільшало, їх видно на фото.

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Російські системи ППО в Калузі

Станція РЛС у Калузі фото: рух «Атеш»

«Мабуть, ми знайшли «жирну» ціль», – іронічно зазначили партизани.

Представники партизанського руху закликали росіян та мешканців тимчасово окупованих територій України надсилати фото та координати російських систем протиповітряної оборони, де б вони не були розміщені.

Нагадаємо, що стало відомо, які ракети не можуть перехоплювати російські системи ППО. Російські системи ППО виявилися вразливими для комплексних атак з використанням протирадіолокаційних ракет (поставлені Україні НАТО та адаптовані до застосування з українських літаків МіГ-29, Су-27 та Су-24) та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).