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Росіяни терміново посилили системи ППО в Калузі (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росіяни терміново посилили системи ППО в Калузі (фото)
Калуга розташована приблизно за 190 кілометрів від російської столиці Москви
фото: рух «Атеш»

Росіяни збільшили кількість радіолокаційних станцій для виявлення повітряних, морських і наземних об’єктів, визначення їхньої дальності, швидкості

Росія на тлі побоювань атак по своїй території посилю системи протиповітряної оборони. Нові комплекси ППО були встановлені в Калузі. Про це повідомляє партизанський військовий рух «Атеш».

Зазначимо, що Калуга розташована приблизно за 190 кілометрів від російської столиці Москви. За даними агента «Атеш», там росіяни збільшили кількість радіолокаційних станцій (РЛС) для виявлення повітряних, морських і наземних об’єктів, визначення їхньої дальності, швидкості. А також самих пускових установок для відбиття цілей.

Калуга на карті
Калуга на карті

Партизани повідомляли про цю точку ще півтора тижні тому. Її координати – 54.503189, 36.391722. Нині установок там побільшало, їх видно на фото.

Російські системи ППО в Калузі
Російські системи ППО в Калузі
Станція РЛС у Калузі
Станція РЛС у Калузі
фото: рух «Атеш»

«Мабуть, ми знайшли «жирну» ціль», – іронічно зазначили партизани.

Представники партизанського руху закликали росіян та мешканців тимчасово окупованих територій України надсилати фото та координати російських систем протиповітряної оборони, де б вони не були розміщені.

Нагадаємо, що стало відомо, які ракети не можуть перехоплювати російські системи ППО. Російські системи ППО виявилися вразливими для комплексних атак з використанням протирадіолокаційних ракет (поставлені Україні НАТО та адаптовані до застосування з українських літаків МіГ-29, Су-27 та Су-24) та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Теги: росія системи ППО

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