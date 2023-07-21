Гендиректор концерну Rheinmetall відповів РФ, яка погрожує бомбити його завод в Україні

Концерн Rheinmetall не відмовляється від планів створення заводу в Україні

Армін Паппергер, генеральний директор німецького збройового концерну Rheinmetall, відповів на заяви російської влади, яка вважатиме майбутній завод концерну в Україні «законною ціллю» РФ. Про це Паппергер сказав в інтерв'ю Bild

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Паппергер заявив, що попри такі заяви, концерн не відмовляється від планів створення заводу в Україні. Він також додав, що планує захистити завод від можливих атак за допомогою систем протиповітряної оборони власного виробництва.

Генеральний директор підкреслив, що для Rheinmetall важливо підтримувати українських партнерів у їх боротьбі за свободу і демократію, а також швидко задовольняти їхні нагальні потреби. Завод в Україні вважається одним із ключових завдань компанії.

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Раніше повідомлялося, що російська пропагандистка Марія Захарова пригрозила, що Росія розбомбить німецький концерн Rheinmetall, якщо він з’явиться в Україні.

На початку липня німецький концерн Rheinmetall оголосив про намір побудувати в Україні завод з виробництва боєприпасів, танків та іншої бронетехніки.

«Такий завод, якщо він буде побудований, стане ... законною ціллю для Збройних сил РФ», – заявила представник МЗС РФ Захарова.

Нагадаємо, український концерн «Укроборонпром» разом із німецьким Rheinmetall розпочнуть спільне виробництво бронетехніки в Україні. На спільному заводі обслуговуватимуть і ремонтуватимуть транспортні засоби екстреної допомоги, які вже є у Збройних сил України. Крім того, підприємство хоче якнайшвидше налагодити виробництво бронетехніки, зокрема транспортерів Fuchs.

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Нагадаємо, державний концерн «Укроборонпром» і німецька компанія Rheinmetall уклали угоду про стратегічне партнерство шляхом створення спільного підприємства.

До слова, німецька збройна компанія Rheinmetall планує в майбутньому виробляти танки, зенітні системи та боєприпаси в Україні.