МЗС України назвало євроінтеграцію фундаментом безпеки від Європи до Америки

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
фото з відкритих джерел

Міністерство закордонних справ України заявило, що для довгострокового миру в Європі та Північній Америці необхідна повна інтеграція України до військово-політичних структур євроатлантичного простору

Повна євроатлантична інтеграція України є не просто політичною метою, а ключовою умовою для стабільного миру в Європі та Північній Америці. Про це йдеться у офіційній заяві Міністерства закордонних справ України до четвертих роковин повномасштабного вторгнення, інформує «Главком».

У закордонному відомстві заявили, що Україна була та залишається невід’ємною частиною об’єднаної Європи, без якої неможливо уявити безпекову архітектуру Європейського континенту. 

«Наша держава була та залишається невід’ємною частиною об’єднаної Європи, без якої неможливо уявити безпекову архітектуру Європейського континенту. У цьому сенсі повна інтеграція України до військово-політичних структур євроатлантичного простору є не лише вимогою часу, але є необхідністю», – йдеться в заяві. 

У міністерстві також підкреслили, що Україна вже сьогодні є ключовим центром сили Європи, адже саме українське військо за підтримки союзників стримує воєнну машину агресивної Росії, яка становить екзистенційну загрозу для всієї євроатлантичної спільноти.

«Україна прагне завершення війни та відновлення миру на своїй землі як ніхто інший у світі. Український народ заслуговує на гідний мир і гарантовану безпеку», – наголошує  міністерство.

Також у міністерстві розраховують на подальше збільшення підтримки Сил оборони України, повну інтеграцію України в європейську політичну і безпекову архітектуру з тим, щоб наші спільні зусилля, спрямовані на завершення війни, досягли успіху якомога швидше.

«Необхідна єдність у посиленні тиску на агресора – політична ізоляція РФ, санкції, повне використання знерухомлених російських активів для підтримки України, повна заборона на в'їзд до Європи та країн Групи семи для громадян Росії, які брали участь в агресії проти України, та членів їхніх родин», – заявили у закордонному відомстві.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що не переконаний у доцільності прискореного вступу України до Європейського Союзу.

Польський дипломат прокоментував ідею після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі 23 лютого. «Я завжди ціную креативне мислення. Сам вступ України стане великим викликом як для самої України, так і для Європейського Союзу, адже це велика країна, але не надто заможна», – сказав він.

Сікорський нагадав, що Україна ще не повністю впровадила угоду про асоціацію з ЄС.

