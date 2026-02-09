Головна Світ Економіка
Коли Європарламент проголосує за кредит Україні на 90 млрд євро: названо дату

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Коли Європарламент проголосує за кредит Україні на 90 млрд євро: названо дату
Голова Європарламенту повідомила, що голосування відбудеться 11 лютого
фото: AP

Кошти буде спрямовано на бюджетну підтримку України та її військові потреби

Президента Європарламенту Роберта Метсола повідомила, в середу, 11 лютого, депутати планують проголосувати за надання Україні кредиту на 90 млрд євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Голосування за кредит для України було заплановано на кінець цього місяця, але його перенесли на раніше. «Між політичними групами досягнуто згоди», – заявила речниця парламенту Дельфін Колар перед відкриттям пленарного засідання.

Правоцентристська Європейська народна партія, лівоцентристські соціалісти і демократи та ліберальна партія «Оновити Європу» погодилися прискорити голосування, що дозволить Єврокомісії залучити кошти на міжнародному ринку боргових зобов'язань за підтримки довгострокового бюджету ЄС.

Підтримка трьох груп означає, що голосування – в тому числі щодо змін до бюджету ЄС і наявного механізму фінансування України – отримає необхідну для прийняття більшість голосів.

Нагадаємо, Європейська комісія ухвалила законодавчий пакет, який дозволяє надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на фінансову та військову підтримку у 2026–2027 роках. Надання коштів здійснюватиметься в межах механізму посиленої співпраці за участі 24 з 27 держав-членів ЄС.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн уточнила, що кошти буде поділено на дві частини: 30 млрд євро буде спрямовано на бюджетну підтримку, а 60 млрд євро – на військові потреби України, зокрема на підтримку Збройних сил.

Законодавчий пакет складається з трьох частин: пропозиції про створення нової позики для України, змін до регламенту Ukraine Facility та коригування багаторічної фінансової рамки ЄС, що дозволить забезпечити гарантії за цією позикою.

Як відомо, рішення про надання Україні позики у 90 млрд євро на 2026–2027 роки Європейська рада ухвалила 18-19 грудня. Кошти залучатимуться Євросоюзом на ринках капіталу та покриватимуться за рахунок резервів бюджету ЄС у межах механізму посиленої співпраці.

До слова, Європейський Союз планує відправити Україні перший транш за кредитом у 90 млрд євро на початку квітня.

