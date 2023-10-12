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«Росія – не друг». Ізраїльський політолог закликає уряд відкрити очі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Росія – не друг». Ізраїльський політолог закликає уряд відкрити очі
Експосол Ізраїлю в Росії Мільман: «Росія проти нас і підтримує терористів»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Аркадій Мільман пояснив, що дії вищого керівництва Росії не показують, що країна підтримує Ізраїль

Політика Росії стосовно загострення конфлікту між Ізраїлем та сектором Гази довела: уряду Ізраїлю потрібно остаточно відійти від Росії та зрозуміти, що «Росія – не друг». Таку думку висловив експосол Ізраїля в Росії та глава програми досліджень Росії в Інституті національної безпеки Ізраїлю при Тель-Авівському університеті Аркадій Мільман.

«У нашій країні до цієї війни з ХАМАС, до цих страшних подій було відчуття, що Росія – великий друг. Я всім постійно пояснював: військова співпраця з Росією несе серйозну загрозу Ізраїлю. Росія – не друг Ізраїлю. І вся реакція, яку бачимо в російських пабликах, у російському МЗС, у прессекретаря Дмитра Пєскова говорить про те, що ця країна проти нас і підтримує терористів», – стверджує Мільман.

Експосол Ізраїлю в Росії нагадав, що російські громадяни у консульстві Ізраїлю у Санкт-Петербурзі хотіли принести та покласти квіти біля консульства на вулиці Херсонській на знак солідарності з Ізраїлем, проте російські силовики їм це не давали робити. У Москві заарештували жінку з плакатом «Ні терору!».

«Заарештували за фейк про російську армію. Але ж йшлося про підтримку Ізраїлю. Після всього, що трапилося, люди повинні розплющити очі. Скільки годин минуло від початку цієї війни? Але ми не чули ані глави МЗС, ми не розуміємо, що роблять наші посольства», – обурився Мільман.

«І після заяви Марії Захарової про те, що треба припинити ескалацію, повернутись до кордонів до війни 1967 року, немає реакції. Де реакція МЗС на це? Ми повинні струснути себе і зрозуміти, що те, що сталося – це катастрофічна подія. Протягом багатьох років політика Нетаньяху полягала в тому, що ХАМАС – це противага палестинської автономії. Так ми отримали це посилення через велику кількість грошей, які йшли туди з Катару», – додав експосол.

Мільман наголосив, що дії вищого російського керівництва вкотре доводять, що Росія лише використовує в Ізраїль, у той час як президент України Зеленський одразу ж підтримав Ізраїль у конфлікті з бойовиками ХАМАСу.

«Зеленський нас підтримав із першої хвилини (початку війни), з першої хвилини Україна висловила свою позицію, а Росія – ні. А ми продовжуємо далі говорити, які росіяни важливі для нас. Потрібно перестати загравати, перестати плазувати. Ця ера, коли ми плазуни, закінчилася. Ми повинні чітко розуміти, хто наш друг, а хто – ваг. І друг нам – американці… Думаю, для багатьох у нашому військовому істеблішменті розплющились очі на те, хто друг, а хто – ворог. Зрозуміло, що Росія нам не підіграватиме, допомагатиме. Це дуже складні стосунки із дуже складною країною», – наголосив Мільман.

Експосол наголосив, що там само потрібно почати підтримувати євреїв в Україні. 

«Як ми до цього дійшли, що зовсім не розуміємо, що відбувається? Ніхто з нас не каже про єврейську общину, яка страждає в Україні. Ми чуємо це від наших політиків? Хоча б одне слово? А у всіх там (в Україні) родичі. Наш уряд і слова не каже про євреїв в Україні», – обурився Мільман.

Нагадаємо, що Кремль пояснив, як хоче використати війну в Ізраїлі проти України. Росія сподівається, що західні країни зменшать підтримку України через бойові дії в Ізраїлі. До того ж Росія вже знайшла винних у конфлікті між Ізраїлем та Палестиною. РФ традиційно звинувачує США у конфлікті між Ізраїлем та Палестиною.

Як стверджує українська розвідка, Росія мала інформацію про напад ХАМАС на Ізраїль

Теги: росія Ізраїль війна

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