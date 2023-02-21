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Виступ Путіна, візит Байдена до Польщі та новий план Китаю – головне за день

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Виступ Путіна, візит Байдена до Польщі та новий план Китаю – головне за день
Путін намагається налякати весь світ та запевнити росіян, що вони переможуть
фото: Kremlin via REUTERS

Путін знову взявся шантажувати світ ядерною зброєю 

Сьогодні, 21 лютого, президент Володимир Путін виступив із посланням до Федеральних зборів. Як і очікувалось, основна частина промови російського диктатора стосувалась питання війни з Україною. 

Путін «позитивно» оцінив перебіг військових подій в Україні

У своїй черговій, 18 за рахунком промові, Путін висловив низку традиційних меседжів про «не ми почали цю війну». Глава держави-терориста вкотре пояснив початок повномасштабної війни в Україні бажанням нібито захистити Росію та ліквідувати нацистські погрози. За словами президента РФ, Донбас та інші окуповані території України – це «історичні землі Росії». Путін заявив, що жителі республік Донбасу нібито вірили та чекали, що Росія прийде їм на допомогу, а російські військові «з честю виконують свій обов’язок».

Спроби ядерного шантажу

Росія призупиняє свою участь у договорі «Про стратегічну наступальну зброю». Також країна-агресорка розпочинає випробування своєї ядерної зброї. Як заявив російський диктатор, у США триває розробка нових типів ядерних боєприпасів. У зв'язку Росія має приготуватися до випробування своєї ядерної зброї.

При цьому Путін згадав про глобальний стратегічний паритет. «Ні в кого не повинно бути ілюзій, що глобальний стратегічний паритет може бути зруйнований», – сказав Путін.  

Британія та Франція вже висловили своє занепокоєння

Продовження війни в Україні

Російський диктатор запевнив, що не збирається зупиняти кровопролитну війну і йтиме далі. Російські військові просуватимуться, якщо західні союзники України почнуть постачати більш далекобійне озброєння. Також він звинуватив Київ у намаганннях отримати ядерну зброю, а Європу та США у розпалі війни.

Путін визнав, що Росія під його правлінням опинилася на межі існування

Президент країни-агресора підкреслив, що тепер змушений переорієнтовувати економіку на нові рейки. Водночас бігати з простягнутою рукою перед Заходом і випрошувати назад свої гроші – марно. Путін порадив російському бізнесу «не чіплятися за минуле», а перебудовувати своє життя, щоб вкладатися в так звану «нову Росію». Водночас російський диктатор заявив, що прості росіяни навпаки радіють тому, що бізнес країни йде на дно та потерпає від санкцій. 

Дуда зустрівся з Байденом у Варшаві

Європейське турне Джо Байдена триває. Наступного дня після історичного візиту до Києва – президент США вже у Польщі. Прибув потягом з української столиці до Перемишля. Далі автомобілем вирушив до Жешува, а звідти президентський літак доставив його до Варшави.

Під час візиту Байдена президент Польщі Анджей Дуда закликав лідерів європейських держав та НАТО підтримати Україну та надіслати їй необхідну техніку. 

Джо Байден звернувся до народів України та РФ

Під час робочого візиту до Польщі президент США Джо Байден виступив з промовою щодо війни в Україні. Він заявив, що світова підтримка України не стане меншою, а Путін вже втратив свою силу. Байден наголосив, що світові не потрібна російська нафта, світові потрібна демократія.

Китай закликав до поваги суверенітету та територіальної цілісності

Влада Китаю, врешті, сформулювала своє бачення міжнародної політики: Росія повинна повернути Україні всі її окуповані території, забути про можливість використання ядерної зброї, а також віддати Китаю контроль над усією територією Африки – у тому числі місця, де діє російська приватна армія «Вагнер».

 

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