Росія та Казахстан підписали декларацію про всеосяжне стратегічне партнерство

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Росія та Казахстан підписали декларацію про всеосяжне стратегічне партнерство
Токаєв і Путін провели переговори в Москві, де обговорили політичну взаємодію
фото: російські ЗМІ

Країни домовилися розвивати партнерство у політичній, економічній, безпековій та гуманітарній сферах

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв і російський диктатор Володимир Путін підписали декларацію про всеосяжне стратегічне партнерство. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tengri News.

Документ закріплює прагнення країн поглиблювати політичну, економічну, безпекову та гуманітарну співпрацю. Токаєв назвав декларацію «історичною», наголосивши, що вона «відображає стабільність і надійність зв’язків» між Казахстаном і Росією. Путін, зі свого боку, назвав Казахстан і Росію «найближчими партнерами та союзниками».

Лідери Казахстану та РФ також провели переговори в Москві, де обговорили політичну взаємодію, торгівлю, інвестиції та гуманітарні проєкти. За інформацією речника Кремля Дмитра Пєскова, переговори між політиками тривали близько трьох годин у форматі «віч-на-віч».

Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що залишить пост глави держави у 2029 році. Касим-Жомарт Токаєв вступив на посаду президента Казахстану 20 березня 2019 після відставки Нурсултана Назарбаєва. Позачергові вибори, що відбулися у червні 2019 року, він виграв, набравши понад 70% голосів.

До слова, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин ратифікував договір про «всеосяжне стратегічне партнерство» між КНДР і Росією. Також такий же договір затвердив і Іран.

