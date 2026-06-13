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Трамп розсекретив дату підписання мирної угоди з Іраном

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Трамп розсекретив дату підписання мирної угоди з Іраном
фото: Associated Press

Трамп запевнив, що майбутня угода кардинально відрізнятиметься від Спільного всеосяжного плану дій (JCPOA), укладеного за президентства Барака Обами

США та Іран 14 червня офіційно укладуть мирну угоду. Одразу після цього Ормузька протока буде відкрита для всіх. Про це, як інформує «Главком», написав американський президент Дональд Трамп на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

«Завтра США та Іран підпишуть мирну угоду. Одразу після підписання Ормузька протока буде відкрита для всіх», – оголосив Трамп, заявивши про значне покращення відносин між США та Іраном, порівняно з попередніми американськими адміністраціями.

Скриншот допису Трампа у Truth Social
Скриншот допису Трампа у Truth Social

За його словами, майбутня угода кардинально відрізнятиметься від Спільного всеосяжного плану дій (JCPOA), укладеного за президентства Барака Обами. Він стверджує, що попередня домовленість відкривала Ірану шлях до створення ядерної зброї, тоді як нова угода навпаки створює «стіну на шляху до ядерної зброї».

Трамп запевнив, що Іран більше не прагне володіти ядерною зброєю і не зможе отримати її ні шляхом розробки, ні через купівлю або в будь-який інший спосіб.

Також він підкреслив, що нова угода не передбачає передачі Ірану коштів. Він протиставив це політиці адміністрації Обами, яка, за його словами, передала Тегерану сотні мільярдів доларів, включно з $1,7 млрд готівкою.

Окремо Трамп заявив, що після стабілізації ситуації США мають намір вилучити залишки ядерних матеріалів, які, за його словами, знаходяться глибоко під гранітними горами. Він зазначив, що ці матеріали будуть знешкоджені та знищені – або в Ірані, або на території США.

Крім того, він висловив сподівання на довгострокову співпрацю з Іраном та іншими країнами Близького Сходу. Водночас Трамп попередив, що якщо процес не завершиться мирним шляхом, у Сполучених Штатів є «остаточна альтернатива», яку він, як стверджується, сподівається більше ніколи не застосовувати.

Як повідомлялося, Іран за останні тижні суттєво посилив захист своїх запасів високозбагаченого урану, обваливши тунелі та замінувавши входи до сховищ. Такі дії можуть серйозно ускладнити реалізацію майбутньої угоди зі США щодо вилучення та знищення ядерних матеріалів.

Раніше стало відомо, що США та Іран узгодили текст попередньої угоди щодо врегулювання іранської ядерної програми. Документ передбачає відмову Тегерана від створення ядерної зброї та врегулювання питання запасів збагаченого урану в обмін на поетапне пом'якшення американських санкцій.

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Теги: США Дональд Трамп Іран

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