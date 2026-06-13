Озвучено дату наступної зустрічі Трампа і Зеленського

Останнього разу Дональд Трамп і Володимир Зеленський зустрічалися в січні 2026 року у швейцарському Давосі

Трамп і Зеленський можуть перетнутися в кулуарах

Президенти США та України Дональд Трамп і Володимир Зеленський 16 червня візьмуть участь в робочій зустрічі в межах саміту G7 у Франції. Про це, як передає «Главком», повідомив на умовах анонімності високопосадовець США в коментарі Le Figaro.

За словами високопосадовця США, Трамп і Зеленський «цілком можуть перетнутися в кулуарах» робочої зустрічі 16 червня. Водночас він зазначив, що формальної двосторонньої зустрічі в розкладі Трампа не передбачено.

17 червня президент США повечеряє у Версалі з Еммануелем Макроном.

Саміт «Великої сімки» відбудеться 15–17 червня в Евіан-ле-Бен на березі Женевського озера у Франції. Це перший великий дипломатичний майданчик після лондонської зустрічі «євротрійки» плюс Україна, на якій сторони наголосили на необхідності нарощувати виробництво перехоплювачів, розвивати системи далекобійної зброї та антибалістичного захисту.

Нагадаємо, що попереднього разу Дональд Трамп і Володимир Зеленський зустрічалися в січні 2026 року у швейцарському Давосі.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 16 червня, візьме участь в обговоренні ситуації в Україні під час саміту країн «Великої сімки» (G7), який проходитиме у французькому місті Евіан-ле-Бен. Головною метою зустрічі стане відновлення єдиної та консолідованої позиції провідних держав світу щодо підтримки Києва.