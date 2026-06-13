Озвучено дату наступної зустрічі Трампа і Зеленського
Трамп і Зеленський можуть перетнутися в кулуарах
Президенти США та України Дональд Трамп і Володимир Зеленський 16 червня візьмуть участь в робочій зустрічі в межах саміту G7 у Франції. Про це, як передає «Главком», повідомив на умовах анонімності високопосадовець США в коментарі Le Figaro.
За словами високопосадовця США, Трамп і Зеленський «цілком можуть перетнутися в кулуарах» робочої зустрічі 16 червня. Водночас він зазначив, що формальної двосторонньої зустрічі в розкладі Трампа не передбачено.
17 червня президент США повечеряє у Версалі з Еммануелем Макроном.
Нагадаємо, що попереднього разу Дональд Трамп і Володимир Зеленський зустрічалися в січні 2026 року у швейцарському Давосі.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 16 червня, візьме участь в обговоренні ситуації в Україні під час саміту країн «Великої сімки» (G7), який проходитиме у французькому місті Евіан-ле-Бен. Головною метою зустрічі стане відновлення єдиної та консолідованої позиції провідних держав світу щодо підтримки Києва.
Коментарі — 0