«В полной готовности». Путін зробив заяву про ядерну зброю

Путін заявив, що вкидання про нібито російську ядерну зброю в космосі потрібні, щоб втягнути Москву в переговори, які вигідні США

Президент РФ Володимир Путін сьогодні, 29 лютого, оголосив послання до Федеральних зборів. Путін наголосив, що стратегічні ядерні сили Росії перебувають у стані повної боєздатності. Він зауважив, що комплекс «Кинжал» вже ефективно використовується у зоні бойових дій, а стратегічний ракетний комплекс «Сармат» поставлено до військ і, за словами Володимира Путіна, Росія «скоро його продемонструє».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Президент РФ додав, що у бою вже застосовувався ударний гіперзвуковий комплекс морського базування «Циркон».

Путін також заявив, що вкидання про нібито російську ядерну зброю в космосі потрібні, щоб втягнути Москву в переговори, які вигідні США.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Путін знову заявив про бажання розпочати переговори з Україною.

Також Путін визнав, що Україна для нього – питання життя і смерті. На думку Путіна, для Заходу те, що відбувається в Україні, є «лише покращенням свого тактичного становища».