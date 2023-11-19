Окупанти формують евакуаційні списки колаборантів, але до них потрапляють не всі

На Луганщині росіяни дають дедалі менше обіцянок та гарантій безпеки колаборантам

Щоб потрапити в список, потрібно доводити вірність ідеалам так званої «ЛНР»

На тимчасово захопленій території Луганщини росіяни формують евакуаційні списки колаборантів, проте до них не потрапили навіть керівники комунальних установ. Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.

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У Сєвєродонецьку та в інших тимчасово захоплених населених пунктах Луганщини загарбники за командою згори оновлюють евакуаційні списки колаборантів. Кількість місць у них постійно змінюється, тому, як зазначили кожного разу, аби туди потрапити, потрібно доводити вірність ідеалам так званої «ЛНР».

«Останній список виявився найкоротшим за увесь час, до нього не увійшли навіть керівники комунальних установ міста. Обіцянок та гарантій безпеки колаборантам росіяни дають дедалі менше. Як і соціальних гарантій», – зазначається в дописі.

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Повідомляється, що в Лисичанську росіяни відмовляються приймати документи на надання пільг для придбання вугілля. За інформацією ОВА, декілька місяців люди щодня намагаються добитися оформлення цієї послуги. Крім цього, Лисичанськ другу зиму залишається без централізованого опалення. Розв'язують ці проблеми містяни власним коштом.

Нагадаємо, російські загарбники на тимчасово окупованих територіях пропонують пенсіонерам виплати в розмірі 10 тисяч рублів (3 тисячі гривень) за відмову від українського громадянства.