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Російська пропагандистка впала в істерику після останніх подій (фото)

Володимир Миленко
glavcom.ua
Російська пропагандистка впала в істерику після останніх подій (фото)
Злякавшись загибелі доньки Дугіна та вибухів у Криму, відома медіапропагандистка Кремля почала істерично вимагати ударів по Україні
фото з російських ЗМІ

Через смерть Дугіної та вибухи в Криму Симоньян звернулася до Путіна

Відома російська телепропагандистка, очільниця рашистського телеканалу RT та прокремлівських інформаційних агентств «Россия сегодня» і Sputnik Маргарита Симоньян істерично відреагувала на загибель доньки ідеолога рашизму Олександра Дугіна та вибухи на території окупованого Росією Криму.

«Немає  слів. Втім, одне є. Доки?» – написала Симоньян у ніч з 20 на 21 серпня, коментуючи вибух автомобіля, яким керувала Дар’я Дугіна.

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Пізніше рашистська пропагандистка у геть істеричному тоні звернулася до військово-політичного керівництва Росії, вимагаючи ударів по «центрах ухвалення рішень».

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Нагадаємо, сьогодні, у ніч з 20 на 21 серпня, під Москвою загинула донька одного із головних ідеологів «русского мира» Олександра Дугіна Дар’я

Машина, у якій їхала Дар’я Дугіна, вибухнула. Поліція відпрацьовує різні версії. Так, повідомлялося, що причиною вибуху міг бути газовий балон. Але експерти вважають, що їй у машину поклали саморобний вибуховий пристрій.

Додамо, що у окупованому рашистами Криму учора, 20 серпня, кілька разів лунали вибухи у різних місцях. Так, над Оленівкою, що у Чорноморському районі, нібито спрацювала протиповітряна оборона окупантів.

Пізніше кілька вибухів були зафіксовані неподалік Алупки.

Також зазначимо, що раніше російські чиновники неодноразово погрожували ракетними ударами по так званих центрах прийняття рішень в Україні.

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Теги: Дугін росія

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