Головна Світ Політика
search button user button menu button

НАТО розгорнуло бойове угруповання для захисту країн Скандинавії

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
НАТО розгорнуло бойове угруповання для захисту країн Скандинавії
Шведська бойова група стала ядром нового підрозділу НАТО у Фінляндії
фото ілюстративне

Гринкевич: північний регіон – один із найважливіших стратегічних у світі

Альянс офіційно запустив нові передові сухопутні сили у Фінляндії – підрозділ швидкого реагування, до складу якого увійшла шведська бойова група. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ERR.

Що за підрозділ і де він дислокується

Новий міжнародний військовий підрозділ отримав назву «Сухопутні війська передового розгортання у Фінляндії» (Forward Land Forces Finland, FLF Finland). Його ядро – шведська батальйонна бойова група чисельністю близько 600 військовослужбовців, що базується у шведському Бодені. Багатонаціональний штаб розташований у фінському Рованіємі. Обидва елементи перейшли під командування Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, американського генерала Алексуса Гринкевича.

«Цей регіон є одним із найбільш стратегічно важливих, а також природно й географічно складних у світі», – наголосив генерал.

До розвитку угруповання вже приєдналися або підтвердили участь:

  • Велика Британія
  • Франція
  • Італія
  • Данія
  • Норвегія
  • Ісландія

За потреби підрозділ може збільшитися до 1 200 військовослужбовців і розгорнутися в умовах арктичної місцевості.

Чому Скандинавія стала пріоритетом для НАТО

Швеція та Фінляндія вступили до НАТО у 2024 році й одразу опинилися в центрі оборонного планування Альянсу. Обидві країни розташовані на берегах Балтійського моря – водного шляху, яким кораблі російського флоту регулярно курсують між Санкт-Петербургом і Калінінградською областю. Фінляндія при цьому має найдовший спільний сухопутний кордон із Росією серед усіх членів НАТО – понад 1 300 км – і двічі воювала проти Радянського Союзу.

Запуск FLF Finland продовжує практику розгортання передових підрозділів на східному та північному флангах: аналогічні структури Альянс уже має в Болгарії, Естонії, Угорщині, Латвії, Литві, Польщі, Румунії та Словаччині.

Що кажуть у НАТО про загрозу з боку Росії

Генеральний секретар НАТО заявив, що Росія може напасти на Європу в момент, коли Китай вторгнеться на Тайвань. Голова Військового комітету адмірал Роб Бауер попередив: у разі нападу Росії на члена Альянсу НАТО може завдати превентивного удару по цілях на російській території. Президент України Володимир Зеленський вважає цілком імовірним, що РФ відкриє другий фронт проти іншої європейської держави ще до закінчення війни в Україні.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, як українські пілоти безпілотників взяли участь у масштабних навчаннях НАТО на стратегічно важливому шведському острові Готланд.

Читайте також:

Теги: фронт НАТО кордон президент Володимир Зеленський Велика Британія росія Фінляндія Скандинавія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чоловік із ножами захопив трон в Ермітажі і звернувся до Путіна
Чоловік із ножами захопив трон в Ермітажі і звернувся до Путіна
18 травня, 02:45
Військові російської армії
Ворог намагався прорвати держкордон на Харківщині – Угруповання об'єднаних сил
19 травня, 11:28
Классон публічно зустрічався з представником бригади «Еспаньола», яка брала участь у військовій агресії проти України
Шведський хокеїст потрапив до бази «Миротворця»: що він вчинив
12 травня, 10:42
Карл Гліз із нареченою Ольгою
Британець мріє про паспорт України
23 травня, 16:15
Подружжя перепоховали в Україні 25 травня 2026 року
Очільника ОУН Андрія Мельника та його дружину Софію перепоховано в Україні: історія подружжя
25 травня, 12:39
Зеленський погодив далекобійні операції проти Росії
Зеленський погодив далекобійні операції проти Росії
27 травня, 21:57
БЦ Luwr на столичній Лукʼянівці після російського обстрілу, 24 травня 2026 року
Пошкоджений ракетним ударом бізнес-центр Luwr у Києві буде частково демонтовано
26 травня, 18:53
Бійці, які повернулися з російського полону
Обмін полоненими. Розвідка розкрила деталі нового етапу
27 травня, 15:00
Одним із ключових чинників зміни ситуації на фронті стало домінування України у сфері безпілотних технологій
Україна переломила хід війни: найближчі місяці можуть стати вирішальними – The Hill
31 травня, 17:59

Політика

Вибори у Вірменії: партія Пашиняна набирає понад половину голосів
Вибори у Вірменії: партія Пашиняна набирає понад половину голосів
Іран вперше з квітня вдарив ракетами по Ізраїлю
Іран вперше з квітня вдарив ракетами по Ізраїлю
НАТО розгорнуло бойове угруповання для захисту країн Скандинавії
НАТО розгорнуло бойове угруповання для захисту країн Скандинавії
У Вірменії завершилися парламентські вибори: перші результати екзитполів
У Вірменії завершилися парламентські вибори: перші результати екзитполів
Путін відправляв до Києва таємного переговорника-бізнесмена
Путін відправляв до Києва таємного переговорника-бізнесмена
Байден назвав Трампа «Найбільш корумпованим президентом в історії»
Байден назвав Трампа «Найбільш корумпованим президентом в історії»

Новини

В Україні дощі, грози: погода на 7 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Повернення полонених та підтримка ветеранів: Буданов очолив нову інституцію
Вчора, 17:49
СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву
5 червня, 13:37
Колишня суддя з Бердянська, яка передавала Росії дані про бійців «Азову», отримала суворе покарання (фото)
5 червня, 12:16
Нацполіція зібрала докази про участь сотень іноземних найманців у війні проти України
5 червня, 08:59
На Львівщині колишній депутат із сином організували схему для ухилянтів: їх затримали на гарячому (фото)
4 червня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua