НАТО розгорнуло бойове угруповання для захисту країн Скандинавії

Гринкевич: північний регіон – один із найважливіших стратегічних у світі

Альянс офіційно запустив нові передові сухопутні сили у Фінляндії – підрозділ швидкого реагування, до складу якого увійшла шведська бойова група. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ERR.

Що за підрозділ і де він дислокується

Новий міжнародний військовий підрозділ отримав назву «Сухопутні війська передового розгортання у Фінляндії» (Forward Land Forces Finland, FLF Finland). Його ядро – шведська батальйонна бойова група чисельністю близько 600 військовослужбовців, що базується у шведському Бодені. Багатонаціональний штаб розташований у фінському Рованіємі. Обидва елементи перейшли під командування Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, американського генерала Алексуса Гринкевича.

«Цей регіон є одним із найбільш стратегічно важливих, а також природно й географічно складних у світі», – наголосив генерал.

До розвитку угруповання вже приєдналися або підтвердили участь:

Велика Британія

Франція

Італія

Данія

Норвегія

Ісландія

За потреби підрозділ може збільшитися до 1 200 військовослужбовців і розгорнутися в умовах арктичної місцевості.

Чому Скандинавія стала пріоритетом для НАТО

Швеція та Фінляндія вступили до НАТО у 2024 році й одразу опинилися в центрі оборонного планування Альянсу. Обидві країни розташовані на берегах Балтійського моря – водного шляху, яким кораблі російського флоту регулярно курсують між Санкт-Петербургом і Калінінградською областю. Фінляндія при цьому має найдовший спільний сухопутний кордон із Росією серед усіх членів НАТО – понад 1 300 км – і двічі воювала проти Радянського Союзу.

Запуск FLF Finland продовжує практику розгортання передових підрозділів на східному та північному флангах: аналогічні структури Альянс уже має в Болгарії, Естонії, Угорщині, Латвії, Литві, Польщі, Румунії та Словаччині.

Що кажуть у НАТО про загрозу з боку Росії

Генеральний секретар НАТО заявив, що Росія може напасти на Європу в момент, коли Китай вторгнеться на Тайвань. Голова Військового комітету адмірал Роб Бауер попередив: у разі нападу Росії на члена Альянсу НАТО може завдати превентивного удару по цілях на російській території. Президент України Володимир Зеленський вважає цілком імовірним, що РФ відкриє другий фронт проти іншої європейської держави ще до закінчення війни в Україні.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, як українські пілоти безпілотників взяли участь у масштабних навчаннях НАТО на стратегічно важливому шведському острові Готланд.