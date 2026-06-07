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У Вірменії завершилися парламентські вибори: перші результати екзитполів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Вірменії завершилися парламентські вибори: перші результати екзитполів
У Пашиняна є три основних суперники, які критикують його політику щодо війни та зовнішніх відносин
фото з відкритих джерел

Партія Пашиняна набирає від 32,7% до 56,7% голосів

На парламентських виборах у Вірменії лідирує партія чинного прем’єр-міністра Нікола Пашиняна «Громадянський договір». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Civic.am.

За даними різних екзитполів, партія Пашиняна набирає від 32,7% до 56,7% голосів.

На другому місці – «Сильна Вірменія» бізнесмена Самвела Карапетяна з результатом близько 17,5% – 29% голосів.

Прохідний бар'єр до парламенту – 4% для окремих партій, 8% – для блоків із двох або трьох партій і 10% – для широких коаліцій із чотирьох і більше політичних сил.

У Вірменії завершилися парламентські вибори: перші результати екзитполів фото 1

Станом на 17:00 за місцевим часом явка на виборах становила 48,92%. Згідно із законодавством Вірменії, вибори вважатимуться такими, що відбулися, за будь-якої явки.

Нагадаємо, що за місця в парламенті змагаються 16 партій і два виборчі блоки.

Нагадаємо, виборча кампанія у Вірменії стала головним політичним індикатором для країни, яка намагається переосмислити свій геополітичний вектор після нищівної військової поразки від Азербайджану три роки тому та остаточної втрати контролю над Нагірним Карабахом. 

Попри тиск Москви, яка нещодавно заблокувала імпорт вірменських товарів у відповідь на європейські прагнення Єревана, Пашинян має вагому підтримку Заходу. Брюссель уже збільшив фінансову допомогу Вірменії та послабив торговельні обмеження. Крім того, чинного прем'єра підтримав президент США Дональд Трамп. Зокрема, через вірменську територію планується прокласти стратегічний транспортний коридор «Шлях Трампа», який з’єднає Азербайджан з його ексклавом Нахчивань, що забезпечить США серйозну економічну присутність у регіоні на строк до 99 років.

Раніше президент Росії детально зупинився на фінансових та господарських втратах, яких зазнає Єреван, якщо вирішить вийти зі складу Євразійського економічного союзу заради зближення з Європейським Союзом.

Путін закликав вірменську сторону ретельно прорахувати кожен крок перед ухваленням рішення, а сам процес обговорення зробити щирим і публічним.

Як відомо, Росія напередодні парламентських виборів у Вірменії активізувала приховані операції впливу, щоб завадити переобранню прем'єр-міністра Нікола Пашиняна та зупинити зближення країни із Заходом. 

За даними Reuters, Кремль розглядав одразу кілька інструментів впливу на вибори, призначені на 7 червня. Серед них – масштабна кампанія дезінформації на підтримку проросійських кандидатів, а також схема перевезення до Вірменії десятків тисяч етнічних вірмен, які проживають у Росії.

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Теги: росія вибори Дональд Трамп Вірменія Єреван президент

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