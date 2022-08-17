Російський депутат попросив Путіна зупинити війну. Кремль відповів

Депутат нагадав російському диктатору, що внаслідок війни гинуть тисячі мирних українців

Муніципальний депутат із російського Санкт-Петербурга Микита Юферєв звернувся до президента держави-агресорки Володимира Путіна з закликом зупинити війну, на що отримав від апарату російського президента лаконічну відповідь. Копію документа депутат опублікував у своєму Twitter.

«Бомби падають на міста, кулі летять вулицями. Звичайні люди втрачають все: роботу, житло, життя близьких! За даними ООН, від початку бойових дій Україну покинули і не повернулися 6,1 млн біженців. ООН підтвердила загибель 5200 мирних жителів України, в тому числі понад 300 дітей. Кожен день війни додає нові жертви. Це необхідно припинити!» – написав депутат у своєму зверненні.

Відповідь на запит Юферєва, який був відправлений 3 серпня, надійшла від управління президента Росії з роботи зі зверненнями громадян. У ній вказується, що пропозиція депутата «розглянута», однак задовольняти її не стали.

«Вашу пропозицію розглянуто. Повідомляємо, що проводиться спеціальна військова операція з демілітаризації та денацифікації», – йдеться у відповіді на запит.

Нагадаємо, раніше видання Mirror із посиланням на власні джерела у розвідці повідомило, що російський високопосадовець таємно за спиною президента РФ Володимира Путіна звернувся до західних дипломатів, щоб попросити допомоги в завершенні війни. Він висловив стурбованість обвалом економіки та воєнними ризиками, викликаними вторгненням в Україну.

Як повідомило видання Die Welt, в наступних загарбницьких планах президента країни-агресорки Володимира Путіна може бути Казахстан і Грузія. Журналісти зазначають, що політична еліта у РФ вже натякнула на розширення масштабів агресії й планів про «відновлення» СРСР.