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Російський депутат попросив Путіна зупинити війну. Кремль відповів

Надія Клочко
glavcom.ua
Російський депутат попросив Путіна зупинити війну. Кремль відповів
Війну проти України російський диктатор Володимир Путін розпочав 24 лютого 2022 року
фото з відкритих джерел

Депутат нагадав російському диктатору, що внаслідок війни гинуть тисячі мирних українців

Муніципальний депутат із російського Санкт-Петербурга Микита Юферєв звернувся до президента держави-агресорки Володимира Путіна з закликом зупинити війну, на що отримав від апарату російського президента лаконічну відповідь. Копію документа депутат опублікував у своєму Twitter.

«Бомби падають на міста, кулі летять вулицями. Звичайні люди втрачають все: роботу, житло, життя близьких! За даними ООН, від початку бойових дій Україну покинули і не повернулися 6,1 млн біженців. ООН підтвердила загибель 5200 мирних жителів України, в тому числі понад 300 дітей. Кожен день війни додає нові жертви. Це необхідно припинити!» – написав депутат у своєму зверненні.

Російський депутат попросив Путіна зупинити війну. Кремль відповів фото 1

Відповідь на запит Юферєва, який був відправлений 3 серпня, надійшла від управління президента Росії з роботи зі зверненнями громадян. У ній вказується, що пропозиція депутата «розглянута», однак задовольняти її не стали.

Російський депутат попросив Путіна зупинити війну. Кремль відповів фото 2

«Вашу пропозицію розглянуто. Повідомляємо, що проводиться спеціальна військова операція з демілітаризації та денацифікації», – йдеться у відповіді на запит.

Нагадаємо, раніше видання Mirror із посиланням на власні джерела у розвідці повідомило, що російський високопосадовець таємно за спиною президента РФ Володимира Путіна звернувся до західних дипломатів, щоб попросити допомоги в завершенні війни. Він висловив стурбованість обвалом економіки та воєнними ризиками, викликаними вторгненням в Україну. 

Як повідомило видання Die Welt, в наступних загарбницьких планах президента країни-агресорки Володимира Путіна може бути Казахстан і Грузія. Журналісти зазначають, що політична еліта у РФ вже натякнула на розширення масштабів агресії й планів про «відновлення» СРСР.

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Теги: путін окупанти окупація росія війна

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