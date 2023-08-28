Російський винищувач перехопив американський безпілотник над Чорним морем
Росіяни підняли в повітря Су-30 для «недопущення порушення кордону»
Росія вкотре підняла винищувач Су-30, щоб перехопити американський безпілотник MQ-9A Reaper над акваторією Чорного моря. Про це повідомило міністерство оборони РФ.
Зазначається, ніби вчора, 27 серпня, російські засоби контролю повітряного простору виявили повітряну ціль в акваторії Чорного моря. Об’єкт начебто наближався до державного кордону РФ. Виявилося, що це був безпілотник MQ-9A Reaper військово-повітряних сил США.
Росіяни підняли в повітря винищувач Су-30 для «недопущення порушення кордону».
За даними ворожого відомства, при наближенні російського винищувача іноземний розвідувальний безпілотник «виконав розворот від державного кордону РФ».
Нагадаємо, що 21 серпня Британія підняла свої літаки у відповідь на появу двох російських бомбардувальників на північ від Шетландських островів у Шотландії.
Крім того, 18 серпня Японія підняла в повітря винищувачі після того, як два російські літаки Іл-38 були зафіксовані у повітрі між Японським і Східнокитайським морями, де РФ та Китай проводять спільне військово-морське патрулювання.
Раніше командування Північноамериканської оборони повітряно-космічної сфери (NORAD) зафіксувало чотири військові літаки РФ у зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски.
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