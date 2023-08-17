Експерт розповів про причини і наслідки підбиття «Оленегорського горняка» у Новоросійську

«Вони уявити собі не могли, що поблизу Туреччини Україна їх може атакувати»

4 серпня дрон підбив «Оленегорський горняк» у Новоросійську, обігнувши весь окупований півострів і потрапивши фактично у глиб Росії. Керівник моніторингової групи із санкцій та свободи судноплавства Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, головний редактор порталу BlackSeaNews Андрій Клименко пояснив «Главкому», як росіяни «проґавили» свій корабель.

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«Наші військові моряки підтвердили, коли ми дивилися відео з дрона, який поцілив в «Оленегорський горняк», що там не було ніяких заходів спостереження. Вони його тупо «проґавили» свій корабель. Що вони там робили? Вони не несли службу так, як вона має нестися на військових кораблях у військових умовах. Мабуть, вони там сиділи і анекдоти про «хохлів» розказували. Звісно там зараз знайдуть винуватців, будуть нові інструкції, заходи, вимоги до несення служби і це ускладнить майбутні атаки. Військові це все розуміють. Росіяни значно посилили охорону входу до Севастопольської бухти. Це стимулює нашу сторону знаходити нові тактичні прийоми», – каже Клименко.

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Росіяни не захищають власні кораблі попри неодноразові удари українських військових.

«Але факт залишається фактом, якщо наші могли раніше атакувати три російські кораблі поблизу Босфору, значить росіяни там нічого не охороняли. Я думаю, вони уявити собі не могли, що поблизу Туреччини Україна їх може атакувати. Це все має величезне значення. Я думаю, що там і погони летять, і розробляються нові інструкції», – стверджує експерт.

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Андрій Клименко наголошує, що «Оленегорський горняк» виведений з ладу надовго. На це є декілька причин.

«Горняк» – це стара серія великих десантних кораблів, це середина 70 років, вони будувалися у Польщі за часів Варшавського договору. Теоретично вони могли би відремонтувати його якісно там, де є сухий док. Це або у Севастополі, або у Керчі. Вони туди його не потягнули, а поставили безпосередньо у Новоросійську. Тут можна тільки гадати, чи то там пошкодження, які цього не вимагають, чи то вони побоялися, щоби він не затонув при переході. Факт у тому, що у Новоросійську вони його ремонтуватимуть кілька місяців. Можна точно казати, що він виведений з ладу надовго», – стверджує він.

Нагадаємо, що 4 серпня великий десантний корабель «Олєнєгорський горняк», що стояв у порту Новоросійська, був атакований під час спецоперації СБУ.

Як зазначають джерела в Службі безпеки, спецоперацію проводили разом з ВМС. У результаті атаки «Оленегорский горняк» отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання. Тож усі заяви росіян про «відбиту атаку» – фейк.