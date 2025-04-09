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Калугу у Росії атаковано безпілотниками

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Калугу у Росії атаковано безпілотниками
У Росії лунали вибухи
фото з відкритих джерел

Місцеві писали про роботу ППО

У ніч на 10 квітня місто Калуга у Росії опинилося під атакою дронів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

За повідомленням росіян, Калугу було атаковано безпілотниками. Місцеві писали про вибухи та роботу ППО.

Також з'явилося відео, де як раз чутно вибух, який пролунав у Росії.

Нагадаємо, в ніч на 9 квітня деякі регіони Росії атакували дрони. Потужні вибухи пролунали в Саратовській, Краснодарській та Ростовській областях, а також у районах, звідки росіяни регулярно запускають дрони-камікадзе «шахед» по території України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

У місті Енгельс Саратовської області, де розташована одна з головних авіабаз РФ, місцеві мешканці повідомляють про щонайменше п’ять вибухів. Ймовірно, ударів знову зазнала саме авіабаза, яку раніше вже неодноразово атакували.

На Кубані вибухи пролунали в одразу кількох населених пунктах: Приморсько-Ахтарську, Тихорецьку та Слов’янську-на-Кубані.

Дрони атакували і Ростовську область. Вибухи чули в районі Таганрога, на півночі від Ростова-на-Дону в Білокалітвенському районі, а також у районі Новочеркаська.

Раніше ударні дрони СБУ атакували підприємство «Промсинтез» в Чапаєвську Самарської області РФ. Цей завод є одним з провідних у Росії та СНД виробників промислових вибухових речовин (аммонал, амоніт, грануліт). Про це «Главкому» повідомили джерела в СБУ.

На підприємстві зафіксовано щонайменше 20 вибухів та декілька осередків загорання. Як наслідок – керівництво заводу зупинило технологічні процеси.

Теги: вибух росія

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