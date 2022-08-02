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Рожевий костюм та перли: який образ обрала Пелосі для візиту на Тайвань

Надія Клочко
Сьогодні, 19:47 glavcom.ua
Рожевий костюм та перли: який образ обрала Пелосі для візиту на Тайвань
Ненсі Пелосі прибула на Тайвань сьогодні, 2 серпня
фото: Associated Press

До візиту американської законодавиці на Тайвань прикута увага всього світу

Для свого візиту на Тайвань спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі обрала ніжний діловий образ.

Американська законодавиця вийшла із літака у тайванському аеропорту у рожевому брючному костюмі, білому топі та білих туфлях з перфорацією на шпильці.

Делегація Конгресу США прибула на Тайвань сьогодні, 2 серпня
Делегація Конгресу США прибула на Тайвань сьогодні, 2 серпня
фото: Twitter Ненсі Пелосі

Свій аутфіт Пелосі доповнила масивним перлинним намистом, перлинними сережками та білою захисною маскою.

Пелосі заявила, що її візит на Тайвань жодним чином не суперечить політиці США щодо острова
Пелосі заявила, що її візит на Тайвань жодним чином не суперечить політиці США щодо острова
фото: Associated Press

Додамо, що у цьому ж образі спікерка Палати представників США з'явилася сьогодні, 2 серпня, під час своїх зустрічей у Малайзії.

Спікерка Палати представників провела також низку зустрічей у Малайзії
Спікерка Палати представників провела також низку зустрічей у Малайзії
фото: Twitter Ненсі Пелосі

Нагадаємо, сьогодні, 2 серпня, літак, на якому вилетіла з Малайзії спікер Палати представників США Ненсі Пелосі, приземлився у тайванському аеропорту. Літак супроводжували американські винищувачі та авіаносці. Вранці 3 серпня у законодавчій раді відбудеться зустріч Пелосі із керівництвом Тайваню, у тому числі з лідером уряду Цай Інвень.

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі після прибуття на Тайвань заявила, що її візит не суперечить політиці США щодо Китаю та «вшановує непохитну відданість Америки підтримці динамічної демократії Тайваню».

Міністерство закордонних справ Китаю висловило «рішучий протест та осуд» у зв'язку з прильотом на Тайвань спікерки нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі.

Як відомо, Ненсі Пелосі вирушила в турне країнами Азії 30 липня, повідомивши напередодні, що хоче продемонструвати підтримку Тайваню. Пелосі є давнім критиком комуністичного режиму Китаю, неодноразово засуджувала політику Пекіна в галузі прав людини, зустрічалася з дисидентами, виражала підтримку продемократичним протестам у КНР.

Зазначимо, що нинішній візит є першим офіційним візитом до Тайваню спікера Палати представників США за 25 років.

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Теги: США Китай Тайвань

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