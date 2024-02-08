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Розмінування Чорного моря: Україна отримає допомогу Туреччини

Христина Петренко
glavcom.ua
Розмінування Чорного моря: Україна отримає допомогу Туреччини
Мінування Чорного моря стало проблемою й для турків
фото ілюстративне

Туреччина готова докласти максимальних зусиль для розмінування Чорного моря

Туреччина готова допомогти Україні в розмінуванні Чорного моря. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер за підсумками зустрічі з послом Турецької Республіки в Україні Мустафою Левент Більгеном у середу.

«Захист портів Одещини та розмінування акваторії Чорного моря… Пан посол запевнив, що Туреччина готова докласти максимальних зусиль для розмінування Чорного моря. Бо дії росіян – мінування, скидання КАБів в море – стали проблемою й для турків», – написав він у Telegram.

Раніше повідомлялось, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган не пропустив мінні тральники від Великої Британії в Україну. ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін пояснив це тим, що Туреччина хоче зберегти для себе «свободу маневру». Експосадовець висловив думку, що турецькій стороні необхідно «довести, як кажуть, на пальцях, що вони читають міжнародне право з іншої сторони, ніж потрібно» та додав що для України критично необхідно, аби в Ердогана були аргументи не пропускати будь-які російські військові кораблі.

Згодом стало відомо, що Туреччина, Румунія і Болгарія підписали угоду про спільний план з розмінування Чорного моря внаслідок війни Росії проти України. Досягти угоди вдалося після багатомісячних переговорів між союзниками по НАТО. Морські міни становлять загрозу для експортних маршрутів України через Чорне море з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року. Водночас кілька комерційних суден постраждали, включно з балкером, що прямував у порт на Дунаї для завантаження зерна в грудні минулого року.

Нагадаємо, Військово-морські сили планують масштабну операцію з розмінування акваторій Азовського та Чорного морів. Згідно з плануванням, розмінування торговельних шляхів може зайняти до пів року. А от глобальна операція з розмінування може тривати впродовж декількох років, адже навіть зараз вони стикаються зі зразками озброєння з Першої та Другої світових війн.

Що стосується суші, то наразі 174 тис. км кв української території забруднені російськими мінами та боєприпасами, що не розірвалися. Рясно заміновані оборонні редути Росії, побудовані за місяці затишшя вздовж лінії фронту, сповільнюють контрнаступ України, який розпочався у червні 2023 року. При цьому кількість мін виявилася настільки значною, що українській армії не вистачає спеціальних машин для розмінування території. Через це часто використовується ручна праця саперів.

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Теги: Туреччина озброєння праця президент Telegram розмінування Болгарія військові посол Румунія Словаччина Чорне море Павло Клімкін контрнаступ

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