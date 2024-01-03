Військово-морські сили пояснили, скільки часу піде на розмінування Чорного моря

За словами речника ВМС, для розмінування Чорного та Азовського морів після завершення активних бойових дій знадобиться до п'яти років

Речник ВМС зауважив, що для розмінування моря використовують спеціальні дрони

Військово-морські сили планують масштабну операцію з розмінування акваторій Азовського та Чорного морів. Згідно з плануванням, розмінування торговельних шляхів може зайняти до пів року. Про це заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

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«Плануємо операцію з розмінування акваторій Чорного та Азовського морів. Наразі створено штаб, сама операція планується. За результатами її планування ми можемо зазначити, що розмінування морських шляхів комунікації триватиме три-пʼять місяців», – заявив речник.

За словами Плетенчука, глобальна операція з розмінування може тривати впродовж декількох років, адже навіть зараз вони стикаються зі зразками озброєння з Першої та Другої світових війн.

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Речник ВМС зауважив, що для розмінування моря використовують спеціальні дрони.

«Ми у постійному діалозі з нашими іноземними партнерами з цього питання і робота у цьому напрямі триває постійно – як і навчання, як і набуття досвіду, як і сам процес», – наголосив він.

Нагадаємо, розмінування території України після розв’язаної Росією війни займе 757 років, якщо цим займатимуться 500 команд саперів.

Як повідомлялося, країни-члени НАТО Туреччина, Румунія і Болгарія близькі до укладення угоди про створення спільних сил для знешкодження мін у Чорному морі, які з'явились внаслідок вторгнення Росії в Україну.

Раніше стало відомом, що група кораблів ВМС Болгарії та Румунії розпочала тралення (пошук та знешкодження морських мін) уздовж берегів Болгарії.