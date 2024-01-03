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Військово-морські сили пояснили, скільки часу піде на розмінування Чорного моря

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Військово-морські сили пояснили, скільки часу піде на розмінування Чорного моря
За словами речника ВМС, для розмінування Чорного та Азовського морів після завершення активних бойових дій знадобиться до п'яти років
фото з відкритих джерел

Речник ВМС зауважив, що для розмінування моря використовують спеціальні дрони

Військово-морські сили планують масштабну операцію з розмінування акваторій Азовського та Чорного морів. Згідно з плануванням, розмінування торговельних шляхів може зайняти до пів року. Про це заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

«Плануємо операцію з розмінування акваторій Чорного та Азовського морів. Наразі створено штаб, сама операція планується. За результатами її планування ми можемо зазначити, що розмінування морських шляхів комунікації триватиме три-пʼять місяців», – заявив речник.

За словами Плетенчука, глобальна операція з розмінування може тривати впродовж декількох років, адже навіть зараз вони стикаються зі зразками озброєння з Першої та Другої світових війн.

Речник ВМС зауважив, що для розмінування моря використовують спеціальні дрони.

«Ми у постійному діалозі з нашими іноземними партнерами з цього питання і робота у цьому напрямі триває постійно – як і навчання, як і набуття досвіду, як і сам процес», – наголосив він.

Нагадаємо, розмінування території України після розв’язаної Росією війни займе 757 років, якщо цим займатимуться 500 команд саперів.

Як повідомлялося, країни-члени НАТО Туреччина, Румунія і Болгарія близькі до укладення угоди про створення спільних сил для знешкодження мін у Чорному морі, які з'явились внаслідок вторгнення Росії в Україну.

Раніше стало відомом, що група кораблів ВМС Болгарії та Румунії розпочала тралення (пошук та знешкодження морських мін) уздовж берегів Болгарії.

Теги: війна Чорне море Азовське море міни розмінування

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