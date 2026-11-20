Польські військові не застосовували зброю проти російських ракет і дрона, які під час масованої атаки РФ на Україну порушили повітряний простір Польщі. Причиною стало те, що не були виконані всі умови для відкриття вогню. Про це заявив оперативний командувач Збройних сил Польщі генерал Іренеуш Новак під час пресконференції 20 листопада, пише «Главком».

«Цієї ночі озброєння не застосовувалося, адже не було виконано всіх умов для застосування системи озброєння», – пояснив генерал.

За словами Новака, польські військові відстежували 11 об'єктів, які потенційно могли порушити повітряний простір країни. Зрештою кордон перетнули три з них. Польські F-16 та шведські винищувачі Gripen перебували в повітрі й виконували завдання з перехоплення.

Зокрема, шведські пілоти намагалися перехопити об'єкт, який попередньо ідентифікували як крилату ракету Х-101. Однак через надзвичайно складні погодні умови льотчик не зміг підтвердити тип цілі ані візуально, ані за допомогою оптико-електронних систем. Тому зброю не застосували.

Новак також пояснив, що всі три об'єкти рухалися зі швидкістю понад 800 км/год. За цим показником польські військові припускають, що це могли бути крилаті ракети Х-101 або реактивні безпілотники «Герань-5».

«Ми використовуємо таке поняття, як індекс швидкості. Усі три об’єкти були швидкісними: їхня швидкість перевищувала 800 км/год. Тому ми припускаємо, що це були або крилаті ракети Х-101, або реактивні дрони «Герань-5»», – додав генерал.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що російські об'єкти перебували в повітряному просторі країни близько трьох хвилин. Після інциденту уламки трьох об'єктів виявили поблизу населених пунктів Молодиць, Рудник-над-Саном та Новий Липовець.

Варто нагадати, що польські служби виявили уламки трьох російських повітряних об'єктів, які впали на території країни під час масованої атаки РФ на Україну 20 листопада. За попередніми даними, йдеться про дві ракети та реактивний безпілотник.