Президент США Дональд Трамп назвав лідера Китаю Сі Цзіньпіна великою людиною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Clash Report.

Зокрема, Трамп похвалив китайські міста за чистоту й низький рівень злочинності.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виступив із пресконференцією після візиту до Китаю, де провів переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном та президентом Росії Володимиром Путіним. Під час зустрічей лідери обговорювали, зокрема, війну Росії проти України, ядерну безпеку та міжнародну співпрацю.

Трамп назвав свій візит до Китаю «надзвичайно успішним» і заявив про досягнення численних торговельних домовленостей. Американський президент також похвалив Сі Цзіньпіна, зазначивши, що позиція китайського лідера під час переговорів була сильною.