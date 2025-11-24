Рубіо заявив, що пункти у мирному плані США можуть скорочуватися

Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що за останні дні відбулася максимально інтенсивна взаємодія з Україною

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що розроблений Вашингтоном план врегулювання складається з 26 до 28 пунктів. Кількість пунктів є змінною, оскільки документ постійно коригується відповідно до консультацій з українською стороною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на DRM News.

Метою зустрічі, за словами Держсекретаря, було «скоротити кількість невирішених пунктів» у робочому документі, що налічував, залежно від версії, від 26 до 28 позицій. Рубіо наголосив, що обговорення стало результатом багатомісячної роботи та безперервного обміну пропозиціями.

Рубіо зазначив, що за останні дні відбулася максимально інтенсивна взаємодія з Києвом. До обговорень були залучені представники різних українських структур, що допомогло уточнити ключові позиції.

«Отже, у нас сьогодні був дуже хороший день. Думаю, ми досягли величезного прогресу», – заявив він, підкресливши, що документ зберіг свій статус робочої основи. Він уточнив, що за попередні 96 годин команда США провела серію детальних зустрічей у Києві, щоб звузити перелік спірних моментів.

Попри заявлений прогрес, Рубіо зазначив, що остаточне узгодження плану залежить від рішення президентів обох держав.

«Це був найпродуктивніший день... Але робота залишається», – резюмував Держсекретар, наголосивши, що фінальні деталі потребують подальшого опрацювання. Тому він уточнив, що говорити про фінальні чи вже затверджені рішення зарано, і робота продовжиться 24 листопада.

Як відомо, державний секретар Марко Рубіо, підсумовуючи переговори з українською делегацією в Женеві, висловив упевненість, що президент Трамп задоволений досягнутим прогресом.

Рубіо назвав день перемовин дуже успішним, заявивши, що було досягнуто значного просування вперед порівняно з попередніми зустрічами.

До слова, голова Офісу президента Андрій Єрмак повторив слова Рубіо, що сьогоднішня зустріч була «дуже продуктивною».

«Ми маємо дуже хороший прогрес і рухаємося вперед до справедливого та тривалого миру. Український народ заслуговує на цей мир і хоче його більше, ніж будь-хто інший», – сказав керівник Офісу президента.