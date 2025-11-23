Головна Світ Політика
search button user button menu button

Колишня радниця Трампа пояснила, чому він схиляється до позиції Кремля

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Колишня радниця Трампа пояснила, чому він схиляється до позиції Кремля
Колишня радниця звинуватила Трампа в ухваленні рішень, що фактично відповідають інтересам Кремля
скриншот з відео

Фіона Гілл різко розкритикувала позицію Білого дому щодо мирних переговорів

Позиція президента США у переговорах щодо України фактично є проросійською. Про це заявила колишня радниця Дональда Трампа з питань Росії та експертка Інституту Брукінґса Фіона Гілл в інтерв’ю Le Monde, передає «Главком».

Гілл наголосила, що запропонований Білим домом 28-пунктний план не лише суперечить інтересам України, але й підриває європейську безпеку.

«28-пунктний план Білого дому – це зрада України, Європи та самої концепції європейської безпеки», – заявила вона.

За її словами, документ готувався без участі Києва та союзників у ЄС, а час його просування обрали так, щоб скористатися внутрішньою політичною кризою в Україні.

«Проєкт документа готувався за спиною українців і європейців, а момент його просування обраний так, щоб скористатися політичною кризою в Києві», – підкреслила Гілл.

Колишня радниця також звинуватила Трампа в ухваленні рішень, що фактично відповідають інтересам Кремля.

«Трамп схиляється до позиції Кремля, тому що вважає Росію великою державою, а Україну – ні… Ми бачимо те, що давно підозрювали: Трамп у цих переговорах стоїть на боці Росії», – заявила вона.

Гілл попереджає, що США під керівництвом Трампа намагаються нав’язати Україні фактичну капітуляцію, маскуючи її під «мирну угоду», тоді як Москва не має наміру згортати військову економіку чи припиняти агресію.

«США намагаються нав’язати Україні капітуляцію під виглядом мирної угоди… Путін не збирається згортати свою військову економіку та продовжуватиме агресію», – сказала вона.

Експертка також поставила під сумнів право Вашингтона одноосібно вирішувати долю європейської безпеки: «Все, що США зробили останнім часом, – це продали зброю Україні. Яке право це дає Трампу вирішувати долю Європи?». Гілл зазначила, що нинішня поведінка Білого дому б’є по репутації США як надійного союзника.

«Питання для європейців, але також і для Японії, Південної Кореї та Тайваню полягає в тому, чи можна довіряти Сполученим Штатам», – наголосила вона.

Вона також попередила: якщо Вашингтон намагатиметься нав’язати свій план до Дня подяки, це може підірвати столітню довіру до США.

«З часів Першої світової війни США користувалися повагою завдяки своїм альянсам і силі прикладу. Вся ця повага зникне, якщо вони нав’яжуть свій план до Дня подяки», – сказала Гілл. На її думку, такий підхід не лише не зупинить війну, а й стимулюватиме подальшу агресію Росії.

«Нав’язаний мир не зупинить війну, а навпаки – створить основу для нових вимог Москви й подальшої дестабілізації», – підсумувала вона.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив крайній термін – до наступного четверга, 27 листопада, Україна має погодитися на 28-пунктний мирний план.

Згодом у своїй промові Дональд Трамп фактично заявив, що Україна має погодитися на запропонований мирний план – інакше ризикує втратити американську підтримку.

Трамп сказав, що президенту України Володимиру Зеленському доведеться схвалити американський мирний план.

До слова, американські законодавці різного політичного спектра різко розкритикували так звану мирну угоду. За словами сенаторів та членів Конгресу, пропозиції, що передбачають значні поступки Києва на користь Москви, можуть поставити під загрозу національні інтереси США, підірвати безпеку союзників і стати подарунком для Володимира Путіна.

Варто зазначити, що адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

Читайте також:

Теги: зрада США переговори росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уламки зруйнованих об’єктів підуть на реконструкцію українських міст
Уламки зруйнованих будівель стануть матеріалом для відбудови України
20 листопада, 15:53
Чому зустріч Віткоффа і Зеленського в Туреччині не відбулася? Версія Axios
Чому зустріч Віткоффа і Зеленського в Туреччині не відбулася? Версія Axios
19 листопада, 21:59
The Guardian: Австралія імпортує російську нафту попри санкції
The Guardian: Австралія імпортує російську нафту попри санкції
10 листопада, 05:50
Російська ковзанярка Саютіна була присутня на щорічному зверненні президента РФ Путіна до Федеральних зборів
Україна вимагає відсторонити від змагань російських ковзанярів, які підтримують війну
7 листопада, 19:21
До уваги окупантів затриманий потрапив, коли шукав «швидкі заробітки» після звільнення зі збройних сил у себе на батьківщині
Затримано іноземця, який на замовлення ФСБ підпалював авто українських військових на Київщині
4 листопада, 15:08
ПВК можуть стати одним із рішень
У цій війні потрібні нові рішення – і час діяти зараз
4 листопада, 13:53
У Башкирії прогриміли вибухи на нафтохімічному заводі
У Башкирії прогриміли вибухи на нафтохімічному заводі: є руйнування
4 листопада, 04:56
Трамп: Сполучені Штати мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна
The Hill: Рішення Трампа про відновлення ядерних випробувань повертає світ у часи «холодної війни»
31 жовтня, 23:47
Санкції США проти нафтових команій РФ зачепили Німеччину – Bloomberg
Санкції США проти нафтових команій РФ зачепили Німеччину – Bloomberg
23 жовтня, 23:09

Політика

До завершення війни в Україні залишилося два метри – Келлог
До завершення війни в Україні залишилося два метри – Келлог
Лідери країн Північно-Балтійської вісімки заявили про беззаперечну підтримку України
Лідери країн Північно-Балтійської вісімки заявили про беззаперечну підтримку України
План Трампа ставить Україну перед жорстким вибором: аналітика АР
План Трампа ставить Україну перед жорстким вибором: аналітика АР
Трамп забезпечить Україні волю та суверенітет – сенатор Грем
Трамп забезпечить Україні волю та суверенітет – сенатор Грем
Хто підготував мирну пропозицію щодо України? Рубіо дав коротку відповідь
Хто підготував мирну пропозицію щодо України? Рубіо дав коротку відповідь
У Вашингтоні сотні людей вийшли на протест із вимогою імпічменту Трампа
У Вашингтоні сотні людей вийшли на протест із вимогою імпічменту Трампа

Новини

Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
Вчора, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
Вчора, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua