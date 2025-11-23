Колишня радниця Трампа пояснила, чому він схиляється до позиції Кремля

Фіона Гілл різко розкритикувала позицію Білого дому щодо мирних переговорів

Позиція президента США у переговорах щодо України фактично є проросійською. Про це заявила колишня радниця Дональда Трампа з питань Росії та експертка Інституту Брукінґса Фіона Гілл в інтерв’ю Le Monde, передає «Главком».

Гілл наголосила, що запропонований Білим домом 28-пунктний план не лише суперечить інтересам України, але й підриває європейську безпеку.

«28-пунктний план Білого дому – це зрада України, Європи та самої концепції європейської безпеки», – заявила вона.

За її словами, документ готувався без участі Києва та союзників у ЄС, а час його просування обрали так, щоб скористатися внутрішньою політичною кризою в Україні.

«Проєкт документа готувався за спиною українців і європейців, а момент його просування обраний так, щоб скористатися політичною кризою в Києві», – підкреслила Гілл.

Колишня радниця також звинуватила Трампа в ухваленні рішень, що фактично відповідають інтересам Кремля.

«Трамп схиляється до позиції Кремля, тому що вважає Росію великою державою, а Україну – ні… Ми бачимо те, що давно підозрювали: Трамп у цих переговорах стоїть на боці Росії», – заявила вона.

Гілл попереджає, що США під керівництвом Трампа намагаються нав’язати Україні фактичну капітуляцію, маскуючи її під «мирну угоду», тоді як Москва не має наміру згортати військову економіку чи припиняти агресію.

«США намагаються нав’язати Україні капітуляцію під виглядом мирної угоди… Путін не збирається згортати свою військову економіку та продовжуватиме агресію», – сказала вона.

Експертка також поставила під сумнів право Вашингтона одноосібно вирішувати долю європейської безпеки: «Все, що США зробили останнім часом, – це продали зброю Україні. Яке право це дає Трампу вирішувати долю Європи?». Гілл зазначила, що нинішня поведінка Білого дому б’є по репутації США як надійного союзника.

«Питання для європейців, але також і для Японії, Південної Кореї та Тайваню полягає в тому, чи можна довіряти Сполученим Штатам», – наголосила вона.

Вона також попередила: якщо Вашингтон намагатиметься нав’язати свій план до Дня подяки, це може підірвати столітню довіру до США.

«З часів Першої світової війни США користувалися повагою завдяки своїм альянсам і силі прикладу. Вся ця повага зникне, якщо вони нав’яжуть свій план до Дня подяки», – сказала Гілл. На її думку, такий підхід не лише не зупинить війну, а й стимулюватиме подальшу агресію Росії.

«Нав’язаний мир не зупинить війну, а навпаки – створить основу для нових вимог Москви й подальшої дестабілізації», – підсумувала вона.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив крайній термін – до наступного четверга, 27 листопада, Україна має погодитися на 28-пунктний мирний план.

Згодом у своїй промові Дональд Трамп фактично заявив, що Україна має погодитися на запропонований мирний план – інакше ризикує втратити американську підтримку.

Трамп сказав, що президенту України Володимиру Зеленському доведеться схвалити американський мирний план.

До слова, американські законодавці різного політичного спектра різко розкритикували так звану мирну угоду. За словами сенаторів та членів Конгресу, пропозиції, що передбачають значні поступки Києва на користь Москви, можуть поставити під загрозу національні інтереси США, підірвати безпеку союзників і стати подарунком для Володимира Путіна.

Варто зазначити, що адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.