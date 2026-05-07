Rheinmetall веде переговори щодо купівлі суднобудівної верфі в Румунії

Військові кораблі та круїзні лайнери: Rheinmetall та MSC готують порятунок румунської верфі Mangalia

Німецький оборонний концерн Rheinmetall об'єднав зусилля зі світовим лідером морських перевезень MSC для придбання збанкрутілої румунської верфі Mangalia. Амбітний план передбачає перетворення занедбаного підприємства на один із найбільших суднобудівних центрів Європи, що забезпечить тисячі робочих місць та посилить оборонний потенціал НАТО в Чорному морі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на maritime.

У заяві від 5 травня Rheinmetall підтвердив намір придбати контрольний пакет акцій верфі Mangalia разом із партнером MSC. Згідно з планом Rheinmetall зосередиться на оборонному суднобудуванні. Компанія вже має замовлення на будівництво чотирьох кораблів для Румунії (зокрема двох патрульних катерів) і планує розширити системну інтеграцію для морських війн.

MSC відповідатиме за комерційний сектор. Компанія планує розпочати з ремонту суден, поступово переходячи до будівництва круїзних лайнерів, танкерів та буксирів. MSC навіть висловила готовність авансувати ремонтні роботи, щоб повернути кваліфікованих працівників на завод.

Верф Mangalia, заснована у 1976 році, пройшла через партнерство з Daewoo та голландською групою Damen. Останні закрили спільне підприємство у 2024 році, після чого верф була офіційно оголошена банкрутом. Суд з питань неплатоспроможності оцінив активи підприємства у 87 млн євро. За новим законодавством, уряд Румунії планує повернути собі контроль над верф’ю за ліквідаційною вартістю та внести землю й активи у нове партнерство з німецькими інвесторами.

Для Rheinmetall придбання верфі – це вихід за межі одного контракту. Компанія прагне створити в Румунії виробничий центр, де працюватимуть кілька тисяч людей.

«Відродження суднобудівного заводу в Мангалії має стратегічне значення», – наголосили в Rheinmetall.

Нагадаємо, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді прокоментував заяву генерального директора компанії Rheinmetall Арміна Паппергера, який назвав українських виробників БпЛА «домогосподарками з 3D-принтерами».