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Саакашвілі розповів про найщасливіший день у в'язниці

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Саакашвілі розповів про найщасливіший день у в'язниці
Михайло Саакашвілі назвав звільнення Гварамії «найщасливішим днем у в’язниці»
фото з відкритих джерел

Гварамія закликав звільнити з ув'язнення колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі 22 червня підписала акт про помилування ув’язненого журналіста, колишнього гендиректора грузинського каналу «Руставі-2» та нинішнього очільника телекомпанії «Мтаварі» Ніколоза Гварамії. Про це повідомило грузинське видання IPN.

«Сьогодні я підписала акт про помилування Ніколоза Гварамії. Я ухвалила це рішення після того, як були вичерпані всі юридичні кроки 19 червня, коли Верховний суд не задовольнив позов. Я не збираюся пояснювати це рішення, тому що воно є моїм дискреційним право, яким я сьогодні користуюся», – сказала Зурабішвілі.

Крім того, Гварамія закликав Зурабішвілі звільнити з ув'язнення також експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі.

На звільнення Гварамії відреагував колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі. Він назвав цю подію «найщасливішим днем у в’язниці».

«Ніка на волі! Європа, Америка та соціальний активізм зробили це. Напевно, єдиний найщасливіший день за весь мій карантин, я дуже ціную, що він згадав про мене. Їм не вдалося зламати (Ніколоза Гварамії – «Главком») духовно, але, очевидно, фізично пошкодити. Ніка найкрутіший! Це також доводить, що створений ним канал («Мтаварі» – «Главком») витримав цей період. Ось чому дуже дякуємо всім бійцям «Мтаварі». Ви зробили диво! Ви справжні зірки й патріоти. Головна боротьба попереду і роль Ніки буде дуже важливою і я також вітаю його сім'ю з припиненням цієї несправедливості. Кожен день Ніки у в'язниці був великою несправедливістю!» – написав у дописі в Facebook Михайло Саакашвілі.

Зазначимо, Ніколоза Гварамію 16 травня 2022 року засудили до трьох з половиною років позбавлення волі, визнавши винним за статтею 220 Кримінального кодексу Грузії – «Зловживання повноваженнями всупереч законним інтересам цієї організації з метою отримання вигоди чи переваги для себе, чи інших осіб, що спричинило значні збитки».

Нагадаємо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вважає, що до засудженого третього президента країни Міхеїла Саакашвілі, з урахуванням стану його здоров'я, могла б бути застосована альтернативна форма покарання, зокрема носіння електронного браслета.

До слова, Михайло Саакашвілі закликав готуватися до звільнення Абхазії та Шиди Картлі.

 

Теги: Михайло Саакашвілі Грузія Саломе Зурабішвілі

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