Президентка Грузії запропонувала одягти на Саакашвілі електронний браслет

Зурабішвілі запропонувала випустити колишнього грузинського лідера Михайла Саакашвілі зі в'язниці

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вважає, що до засудженого третього президента країни Міхеїла Саакашвілі, з урахуванням стану його здоров'я, могла би бути застосована альтернативна форма покарання, зокрема носіння електронного браслета. Про це пише SOVA.

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«Я думаю, що з ним (Саакашвілі – ред.) слід добре поводитися, і я говорю це вголос – так, як поводяться з багатьма іншими президентами по всьому світу, які були засуджені до ув'язнення. Є електронні браслети, про які ми знаємо, та інші форми, які більш підходять для країни, яка приєднується до ЄС», – заявила Зурабішвілі в інтервʼю французьким ЗМІ.

Водночас вона ухилилась від відповіді на питання, чи підтримує помилування Саакашвілі.

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«Вони (західні країни – ред.) підкреслюють збитки, які вся ця ситуація завдає іміджу Грузії на Заході. Мене це турбує, і я багато роблю, щоб полегшити цю ситуацію. Але збитки були завдані рішеннями, прийнятими урядом, і амністія (Саакашвілі - ред.) насправді не те, що відшкодує цю шкоду», – зазначила глава Грузії.

Як повідомлялося, громадянина України Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня 2021 року, коли він приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності. Йому висунуто обвинувачення у незаконному перетині кордону, який, за даними слідства, він скоїв 28 вересня, коли таємно прибув до порту Поті з України на судні, що перевозило вантажівку з молочною продукцією.

Стаття за незаконний перетин кордону Грузії передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Україна офіційно визнала Саакашвілі потерпілим у справі про неналежне поводження в ув'язненні.

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1 лютого 2023 року під час пресконференції з президентом Австрії Александером ван дер Белленом у Києві Президент України Володимир Зеленський продемонстрував фотографії Саакашвілі й висловив переконання, що влада Грузії його публічно катує і вбиває.

Верховна Рада України звернулася до Грузії, Європейського парламенту, Ради Європейського Союзу, Європейської Комісії, Парламентської Асамблеї Ради Європи та парламентів держав-членів Євросоюзу щодо необхідності негайного переведення третього президента Грузії, громадянина України Міхеїла Саакашвілі на лікування за кордон.

Раніше Саакашвілі заявив, що він умирає в ув'язненні. За словами політика, він страждає від більш ніж 20 хвороб від яких йому кожного дня стає гірше.

До слова, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відмовив у позові адвокатів екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні, з вимогою його переведення в закордонну клініку з метою лікування.