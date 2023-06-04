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Президентка Грузії запропонувала одягти на Саакашвілі електронний браслет

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Президентка Грузії запропонувала одягти на Саакашвілі електронний браслет
Стан здоров’я колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі доволі тяжкий
фото: скрін із відео

Зурабішвілі запропонувала випустити колишнього грузинського лідера Михайла Саакашвілі зі в'язниці

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вважає, що до засудженого третього президента країни Міхеїла Саакашвілі, з урахуванням стану його здоров'я, могла би бути застосована альтернативна форма покарання, зокрема носіння електронного браслета. Про це пише SOVA.

«Я думаю, що з ним (Саакашвілі – ред.) слід добре поводитися, і я говорю це вголос – так, як поводяться з багатьма іншими президентами по всьому світу, які були засуджені до ув'язнення. Є електронні браслети, про які ми знаємо, та інші форми, які більш підходять для країни, яка приєднується до ЄС», – заявила Зурабішвілі в інтервʼю французьким ЗМІ.

Водночас вона ухилилась від відповіді на питання, чи підтримує помилування Саакашвілі.

«Вони (західні країни – ред.) підкреслюють збитки, які вся ця ситуація завдає іміджу Грузії на Заході. Мене це турбує, і я багато роблю, щоб полегшити цю ситуацію. Але збитки були завдані рішеннями, прийнятими урядом, і амністія (Саакашвілі - ред.) насправді не те, що відшкодує цю шкоду», – зазначила глава Грузії.

Як повідомлялося, громадянина України Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня 2021 року, коли він приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності. Йому висунуто обвинувачення у незаконному перетині кордону, який, за даними слідства, він скоїв 28 вересня, коли таємно прибув до порту Поті з України на судні, що перевозило вантажівку з молочною продукцією.

Стаття за незаконний перетин кордону Грузії передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Україна офіційно визнала Саакашвілі потерпілим у справі про неналежне поводження в ув'язненні.

1 лютого 2023 року під час пресконференції з президентом Австрії Александером ван дер Белленом у Києві Президент України Володимир Зеленський продемонстрував фотографії Саакашвілі й висловив переконання, що влада Грузії його публічно катує і вбиває.

Верховна Рада України звернулася до Грузії, Європейського парламенту, Ради Європейського Союзу, Європейської Комісії, Парламентської Асамблеї Ради Європи та парламентів держав-членів Євросоюзу щодо необхідності негайного переведення третього президента Грузії, громадянина України Міхеїла Саакашвілі на лікування за кордон.

Раніше Саакашвілі заявив, що він умирає в ув'язненні. За словами політика, він страждає від більш ніж 20 хвороб від яких йому кожного дня стає гірше.

До слова, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відмовив у позові адвокатів екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні, з вимогою його переведення в закордонну клініку з метою лікування.

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Теги: Михайло Саакашвілі Грузія Саломе Зурабішвілі помилування

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