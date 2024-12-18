Далекобійниця та авторка антимігрантських заяв. У Ірландії вперше спікером парламенту обрано жінку

У 2019 році Мерфі вже намагалася балотуватися до парламенту, але програла після антимігрантських заяв

Мерфі стала першою жінкою, яка займе крісло спікера після 20 чоловіків, починаючи з першого засідання у 1919 році

У Ірландії вперше спікером парламенту стала жінка – 53-річна Верона Мерфі, яка раніше була далекобійницею та президенткою Ірландської асоціації автомобільних перевезень. Про це повідомляє видання Politico.

Нового спікера обирали шляхом таємного голосування. Всього на цю посаду претендували четверо кандидатів. За Мерфі віддали 89 голосів, а за її найближчого конкурента 67.

У 2019 році Мерфі вже намагалася балотуватися до парламенту, але програла після антимігрантських заяв. Вона стверджувала в інтерв’ю, що деяких шукачів притулку, які приїжджають до Ірландії, потрібно «депрограмувати», оскільки вони могли перебувати під впливом Ісламської держави.

Мерфі стала першою жінкою, яка займе крісло спікера після 20 чоловіків, починаючи з першого засідання у 1919 році.

Нагадаємо, новим президентом Міжнародного комітету Червоного хреста вперше в понад 150-річній історії організації стала жінка.

До слова, Паола Монако стала головою профспілки світських робітників Ватикану. І це перша жінка-керівниця в історії організації. Тепер перед Монако стоїть непросте завдання – нещодавно італійські ЗМІ повідомили про «невдоволення, що безжально зростає» серед рядових співробітників.

Також Національний авіаційний університет вперше очолила жінка. Так, виконувачкою обов’язків ректора Національного авіаційного університету (НАУ) стала депутатка Київської міської ради від партії «Слуга народу» Ксенія Семенова. Як зазначила Семенова, тепер позиція держави по НАУ – робити хороший інженерний університет.