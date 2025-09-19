Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Зеленський: Україна розраховує на швидке ухвалення 19-го пакету санкцій проти РФ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський: Україна розраховує на швидке ухвалення 19-го пакету санкцій проти РФ
Зеленський висловився новий пакет санкцій проти РФ від ЄС
фото: Володимир Зеленський

Зеленський подякував ЄС «за лідерство та єдність»

Президент України Володимир Зеленський відзначив рух Європейського Союзу до ухвалення«справді сильного» 19-го пакету санкцій проти Росії, пише «Главком».

Президент зазначив, що новий пакет санкцій від ЄС проти Москви спрямований на основні рушії воєнної економіки: доходи від енергоносіїв, фінанси, високотехнологічні ресурси та військово-промислову базу.

«Це важливий крок, що посилить тиск на російську воєнну машину й забезпечить відчутний ефект. Ми також вітаємо підготовчу роботу над механізмом використання доходів від заморожених російських активів для підтримки України. Це надзвичайно важливий крок, який зміцнить нашу оборону та стійкість, а також сприятиме відновленню», – написав президент.

Зеленський подякував ЄС «за лідерство та єдність» та додав, що Україна розраховує на швидке ухвалення 19-го пакету.

«Очікуємо, що інші партнери синхронізують і доповнять ці кроки. Постійний тиск необхідний, щоб змусити Росію до миру й притягнути її до відповідальності», – додав Зеленський.

Нагадаємо, Європейська комісія затвердила новий, 19-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Таку заяву зробила речниця Єврокомісії Паула Піньйо на брифінгу в Брюсселі.

До слова, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що увійде до 19-го пакету санкцій проти Росії. Ці заходи були узгоджені сьогодні, але країнам-членам Євросоюзу ще належить проголосувати за новий пакет. 

Як відомо, Європарламент розглядає пропозиції для прискорення відмови ЄС від російського газу на один рік, а саме – до січня 2027 року.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський санкції Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський не бачився з Навроцьким після того, як той офіційно став президентом Польщі
Зеленський вперше може зустрітися з Навроцьким
Вчора, 08:04
Президент призначив суддю Конституційного суду
Президент призначив суддю Конституційного суду
17 вересня, 19:10
Трамп розповів, що Зеленський та Путін «так сильно ненавидять один одного, що не можуть дихати»
Трамп пояснив, що заважає провести переговори між Зеленським та Путіним
15 вересня, 04:24
Янукович програв 10-річну судову боротьбу за скасування санкцій ЄС
Янукович програв 10-річну судову боротьбу за скасування санкцій ЄС
10 вересня, 18:59
Диктатор зробив низку заяв
Путін розповів, що довело Януковича до сліз (відео)
5 вересня, 10:04
Диктатор зробив заяву про зустріч з президентом України
Путін назвав «найкраще місце» для зустрічі із Зеленським
5 вересня, 09:52
Президент провів розмову з лідерами Польщі, Литви, Латвії, Естонії та Данії
Зеленський обговорив з лідерами пʼяти країн Європи гарантії безпеки для України
29 серпня, 06:34
Володимир Зеленський: Ми не хочемо ніякої тіні, ми хочемо координуватися з американцями
Організація зустрічі з Путіним. Зеленський назвав тих, хто увійшов в координаційну групу
21 серпня, 11:00
Володимир Зеленський: Ми багато говорили про Крим, зокрема по карті
«Крим – найбільша проблема». Зеленський розказав про свою розмову з Трампом
21 серпня, 10:15

Суспільство

20 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Зеленський: Україна розраховує на швидке ухвалення 19-го пакету санкцій проти РФ
Зеленський: Україна розраховує на швидке ухвалення 19-го пакету санкцій проти РФ
Яке релігійне свято відзначається 20 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 20 вересня 2025: традиції та молитва
Російський офіцер сім місяців шпигував для ЗСУ та не давав своїй бригаді просуватися вперед
Російський офіцер сім місяців шпигував для ЗСУ та не давав своїй бригаді просуватися вперед
Облив пивом поліцейського. Суд придумав, як перевиховати хулігана
Облив пивом поліцейського. Суд придумав, як перевиховати хулігана
Танці під російську музику на Алеї Героїв: у Чернігові поліція розслідує інцидент з підлітками
Танці під російську музику на Алеї Героїв: у Чернігові поліція розслідує інцидент з підлітками

Новини

Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua