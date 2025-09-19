Зеленський: Україна розраховує на швидке ухвалення 19-го пакету санкцій проти РФ

Зеленський подякував ЄС «за лідерство та єдність»

Президент України Володимир Зеленський відзначив рух Європейського Союзу до ухвалення«справді сильного» 19-го пакету санкцій проти Росії, пише «Главком».

Президент зазначив, що новий пакет санкцій від ЄС проти Москви спрямований на основні рушії воєнної економіки: доходи від енергоносіїв, фінанси, високотехнологічні ресурси та військово-промислову базу.

«Це важливий крок, що посилить тиск на російську воєнну машину й забезпечить відчутний ефект. Ми також вітаємо підготовчу роботу над механізмом використання доходів від заморожених російських активів для підтримки України. Це надзвичайно важливий крок, який зміцнить нашу оборону та стійкість, а також сприятиме відновленню», – написав президент.

Зеленський подякував ЄС «за лідерство та єдність» та додав, що Україна розраховує на швидке ухвалення 19-го пакету.

«Очікуємо, що інші партнери синхронізують і доповнять ці кроки. Постійний тиск необхідний, щоб змусити Росію до миру й притягнути її до відповідальності», – додав Зеленський.

Нагадаємо, Європейська комісія затвердила новий, 19-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Таку заяву зробила речниця Єврокомісії Паула Піньйо на брифінгу в Брюсселі.

До слова, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що увійде до 19-го пакету санкцій проти Росії. Ці заходи були узгоджені сьогодні, але країнам-членам Євросоюзу ще належить проголосувати за новий пакет.

Як відомо, Європарламент розглядає пропозиції для прискорення відмови ЄС від російського газу на один рік, а саме – до січня 2027 року.