Санду призначила бізнесмена з України новим прем'єром Молдови

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Санду призначила бізнесмена з України новим прем'єром Молдови
Санду підписала указ про призначення Мунтяну на посаду прем'єра Молдови
фото з відкритих джерел

Бізнесмен понад 20 років жив в Україні

Новим прем'єром Молдови став Александру Мунтяну. Відповідний указ підписала президентка Майя Санду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Point.

Підписання документа відбулося після консультацій з партією PAS, на яких Олександр Мунтяну був офіційно висунутий кандидатом на посаду глави уряду.

Санду призначила бізнесмена з України новим прем'єром Молдови фото 1

«Бажаю успіху у формуванні уряду, який зможе здобути довіру парламенту і виконати найважливіші очікування громадян: захист миру, підготовку країни до вступу в Європейський союз, зміцнення економіки і підвищення рівня життя людей», – сказала Майя Санду.

Олександру Мунтяну 61 рік. Він називає себе «американцем молдавського походження» і раніше не брав участі в політиці. Бізнесмен понад 20 років жив в Україні.

Александр Мунтяну жив в Україні
Александр Мунтяну жив в Україні
фото: Igor Grosu/Facebook

До слова, центральна виборча комісія Молдови 29 вересня завершила підрахунок голосів виборців. Найбільше голосів набрала проєвропейська «Дія і солідарність».

