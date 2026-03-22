Молдова зробила крок до виходу з СНД: рішення парламенту

Парламент Молдови у першому читанні підтримав денонсацію угоди про створення Співдружності незалежних держав (СНД). Про це повідомило державне агентство Moldpres, пише «Главком».

Ініціатором виступило Міністерство закордонних справ країни, яке пояснило рішення порушенням базових принципів організації. У відомстві наголосили, що СНД більше не гарантує «взаємну повагу до територіальної цілісності» через війну Росії проти України та інших конфліктів.

Глава МЗС Молдови Міхай Попшой заявив, що організація втратила свою функцію. «Ця «валіза без ручки» не принесла нам процвітання, не захистила наш суверенітет і не забезпечила безпеку», – зазначив він.

За його словами, СНД, навпаки, робила країну вразливою: «Вона тримала нас у сірій зоні та робила уразливими перед енергетичним, політичним і військовим шантажем».

Водночас опозиція виступила проти такого рішення. Депутати попередили про можливі економічні ризики, зокрема для торгівлі з країнами СНД і громадян, які там працюють.

У разі остаточного виходу Молдова зекономить близько 180 тис. доларів щорічних внесків. Водночас Кишинів планує зберегти співпрацю з окремими державами у двосторонньому форматі та залишитися учасником частини угод.

До слова, уряд Молдови готує концепцію адміністративно-територіальної реформи, яку мають представити вже в березні 2026 року. Вже восени на розгляд парламенту планують внести відповідний законопроєкт. Головна мета – подолати надмірну фрагментованість нинішньої системи, яка обмежує бюджетну спроможність громад та знижує ефективність управління.