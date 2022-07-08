Лавров знайшов смішне виправдання, чому учасники G20 втекли від нього

Лавров: «Я нікого не запрошував нікуди»

Міністр закордонних справ країни–агресорки Сергій Лавров відреагував на небажання держсекретаря США Ентоні Блінкена та інших учасників саміту G20 фотографуватися з ним. Слова Лаврова зацитували пропагандистські ЗМІ.

«Щодо заяв про зустрічі зі мною, заяв, що зі мною не фотографуватимуться - я ж нікого не запрошував фотографуватися. І взагалі нікого не запрошував нікуди», – заявив Лавров, уточнивши, що на саміт його запросила Індонезія.

Нагадаємо, традиційна фотосесія всіх учасників саміту G20 цього року буде скасована через відмову деяких міністрів закордонних справ фотографуватися спільно з главою МЗС країни-агресорки Сергієм Лавровим.

Раніше повідомлялося, що Лавров приїхав на G20, але міністри влаштували йому бойкот. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Росії не можна дозволити використовувати зустріч G20 як платформу, враховуючи її агресію в Україні.

Також міністр закордонних справ Японії Есімас Хаясі відмовився приходити на офіційну вечерю глав міністерств закордонних справ країн-учасниць «Великої двадцятки» (G20) через ймовірність присутності на зустрічі його російського колеги Сергія Лаврова.

Як повідомлялося, Джонсон закликав учасників G20 не бойкотувати саміт, якщо туди приїде Путін. Також президент Індонезії і голова G20 Джоко Відодо виключив особисту присутність російського диктатора Володимира Путіна на саміті «Великої двадцятки».