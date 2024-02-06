Байден пояснив, чому Конгрес зволікає із законопроєктом про підтримку України

Байден заявив, що республіканці «бояться Трампа та забувають, що працюють на американський народ»

Байден наголосив, що без нової допомоги для України у Києва стає менше зброї для захисту від російських окупантів

Президент США Джо Байден закликав Конгрес якнайшвидше підтримати законопроєкт про підтримку України та відправити його йому на підпис. Про це Байден заявив під час прес-конференції.

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«Я закликаю Конгрес ухвалити цей законопроект і негайно покласти його на мій стіл. Але якщо законопроєкт буде провалений, я хочу бути абсолютно чітким: американський народ дізнається, чому він буде провалений», – сказав він.

Байден наголосив, що у випадку, якщо Конгрес не підтримає законопроєкт, то всі виборці в США знатимуть, що саме в той момент, коли влада збиралася убезпечити кордон і профінансувати інші програми, Трамп і республіканці сказали «ні».

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«Тому, що вони бояться Дональда Трампа. Бояться Трампа. Кожен день до листопада американський народ буде знати, що єдина причина, чому кордон не захищений, – це Дональд Трамп і його друзі-республіканці з партії «Мага». Настав час для республіканців у Конгресі проявити трохи мужності, трохи хребта, дати зрозуміти американському народу, що ви працюєте на нього, а не на когось іншого», – сказав він.

Водночас американський лідер заявив, що без нової допомоги для України у Києва стає менше зброї для захисту від російського вторгнення.

«Годинник цокає», – сказав Байден.

Нагадаємо, Адміністрація Білого дому застосує право вето щодо законопроєкту про допомогу Ізраїлю, без видатків на допомогу Україні він є неповним. Адміністрація Байдена хоче, щоб допомогу Україні та Ізраїлю, а також фінансування безпеки кордонів було включено до єдиного пакета.

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Раніше у Сенаті США висунули новий законопроєкт, який стосується додаткового фінансування і об'єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та на зміцнення південного кордону США.