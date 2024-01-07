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Китай вводить санкції проти компаній США: причина

Діана Гасюк
glavcom.ua
Китай вводить санкції проти компаній США: причина
фото з відкритих джерел

Санкції «включають заморожування рухомого і нерухомого майна та інших видів власності в Китаї

Китай вводить санкції проти п'яти компаній США через постачання зброї Тайваню. Про це інформує МЗС Китаю

«Сполучені Штати грубо порушили принцип «одного Китаю» і три спільні комюніке… продаючи зброю Тайваню і накладаючи незаконні односторонні санкції на китайські підприємства і громадян під різними приводами», – йдеться у повідомленні.

У заяві зазначається, що санкції запроваджуються щодо компаній BAE Systems Land and Armaments, Alliant Techsystems Operations, AeroVironment, Viasat, Data Link Solutions.

«Китай категорично незадоволений і рішуче виступає проти цих заходів і направив Сполученим Штатам ноти протесту. Уряд Китаю рішуче налаштований на захист національного суверенітету, безпеки і територіальної цілісності, а також на захист законних прав та інтересів китайських підприємств і громадян», – зазначають в МЗС Китаю.

Санкції «включають заморожування рухомого і нерухомого майна та інших видів власності в Китаї, а також заборону організаціям і приватним особам в Китаї брати участь в операціях, співпраці та інших видах діяльності з ними (підсанкційними компаніями – ред.)».

Раніше президент Китаю Сі Цзіньпін повідомив Джо Байдену, президенту США, що їхні країни повинні прагнути до «мирного співіснування», адже дві найбільші економіки світу намагаються стабілізувати напружені відносини. 

Як повідомлялося, китайський лідер Сі Цзіньпін у новорічному зверненні заявив, що «воззʼєднання» Китаю з Тайванем неминуче.

Як відомо, Китай попередив США, що вони перейшли «червону межу» після того, як президент Джо Байден оголосив про збільшення військової допомоги Тайваню з фонду, який зазвичай використовується для суверенних держав.  

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Теги: Тайвань Китай санкції США

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