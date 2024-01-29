Кулеба і Єрмак розпочали переговори із головою МЗС Угорщини: деталі

Андрій Єрмак: «Працюємо, щоб налагодити відносини, потрібен відвертий та конструктивний діалог. Ми готові»,

Сьогодні, 29 січня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, а також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розпочали переговори з угорським міністром закордонних справ Петером Сійярто, який прибув до Ужгорода. Про це Єрмак повідомив у Telegram.

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«Почали важливий візит угорської делегації. Разом з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою зустрічаємо міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петера Сійярто з командою», – написав Єрмак.

«Працюємо, щоб налагодити відносини, потрібен відвертий та конструктивний діалог. Ми готові», – додав Єрмак.

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Як повідомлялося, сьогодні, 29 січня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув у Закарпатську область України.

Нагадаємо, раніше Єрмак зазначив, що українська сторона налаштована на відкритий діалог й обговорення двосторонніх відносин між країнами. Зокрема голови Офісу президента привітав участь Угорщини в зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників країн щодо імплементації Формули миру, яка відбулася в Давосі.