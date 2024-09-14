Це не Іран. Буданов назвав союзника Росії, від якого найбільше потерпає Україна

Буданов під час виступу на ХХ щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії

Обсяги поставок зброї та боєприпасів із цієї країни найбільше впливають на інтенсивність бойових дій

Найбільш небезпечним для України військовим союзником Росії є Північна Корея. Обсяги поставок зброї та боєприпасів із цієї країни прямо впливають на інтенсивність бойових дій. Про це під час виступу на ХХ щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, повідомляє кореспондент «Главкома».

«Корабель привозить боєприпаси (з Північної Кореї, – ред.), і через вісім днів посилюються бойові дії», – сказав Буданов.

Саме тому КНДР є більшою загрозою для України, ніж Іран та Китай, переконує Буданов.

За словами очільника ГУР, зараз розвідка шукає ефективний спосіб протидіяти співпраці Росії та КНДР.

До слова, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав активізувати розробку та виробництво нових ударних дронів, із широким застосуванням технологій штучного інтелекту. Він також підкреслив важливість розвитку морських безпілотних комплексів та посилення їхніх бойових можливостей, особливо в контексті підготовки до сучасних воєн.

13 та 14 вересня у столиці України відбулася конференція YES-2024 (Ялтинська європейська стратегія). Це 20-й за рахунком форум. Його історія розпочалася 1 липня 2004 року. Тоді Ялтинська Європейська Стратегія провела свою першу зустріч у Лівадійському палаці в Ялті в українському Криму. У 2013 році, через окупацію Криму Російською Федерацією, YES була змушена перенести щорічні заходи до Києва. У рамках YES українські політики, експерти, лідери громадянського суспільства та бізнесу зустрічалися з міжнародними політиками. Засновником конференції є мільярдер Віктор Пінчук.