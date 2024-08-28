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У РФ вдруге за місяць атаковано нафтокомбінат, який забезпечував паливом окупантів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У РФ вдруге за місяць атаковано нафтокомбінат, який забезпечував паливом окупантів
У Ростовській області продовжує горіти нафтобаза, атакована вночі
фото: скріншот

Комбінат «Атлас» спеціалізується на зберіганні нафтопродуктів та випускає нафтопродукти для російської армії

У ніч на 28 серпня у Росії після гучних вибухів спалахнула пожежі на нафтобазі в Кам'янському районі Ростовській області. За даними місцевих пабліків горять резервуари комбінату Росрезерва «Атлас», який розташований на відстані близько 160 кілометрів від лінії фронту.

Звуки потужних вибухів пролунали над областю приблизно о 02:45 ночі. Приблизно в цей час вибухи чули жителі Новошахтинська, Аксая та західної частини Ростова.

Через деякий час очевидці події повідомили про спалах у полі в районі нафтобази під Каменськ-Шахтинськом. Місцеві мешканці повідомляють, що горить кілька цистерн на нафтобазі. За даними місцевих пабліків горять резервуари комбінату Росрезерва «Атлас».

Водночас губернатор області повідомив про атаку безпілотників в області. За його словами, близько 3:00 ночі в Ростовській області було збито чотири БпЛА. Він також додав, що постраждалих немає. 

Станом на ранок пожежа продовжується. Місцеві повідомляють, що горять кілька цистерн. 

Що відомо про комбінат «Атлас»

З моменту початку роботи комбінат «Атлас» спеціалізується на зберіганні нафтопродуктів, а також випускає нафтопродукти для російської армії.

«Атлас» належить до російського управління Федеральної агенції державних резервів і забезпечує паливом російські військові частини та підрозділи у Донецькій та Луганській областях.

У серпні 2020 року під час спільних навчань Міноборони та Росрезерву Кавказ-2020 на базі комбінату Атлас відпрацьовували три способи відпускання нафтопродуктів для потреб армії – автомобільним, залізничним та трубопровідним шляхом.

До слова, комбінат «Атлас» Росрезерва потрапляє під атаку не вперше. Уночі 3 серпня на комбінаті горіли резервуари з паливом. Ураження нафтокомбінату «Атлас» у Ростовській області РФ, що сталося уночі 3 серпня, – операція Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Нагадаємо, пожежа на російській нафтобазі поблизу міста Пролетарськ у Ростовській області Росії вже не вщухає десяту добу поспіль. Загоряння розпочалося після атаки дронів ще 18 серпня.

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Теги: пожежа росія нафтопродукти військові

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