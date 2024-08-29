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Влада Швеції заявила про підвищений ризик російських диверсій у країні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Влада Швеції заявила про підвищений ризик російських диверсій у країні
На фоні повномасштабного вторгнення РФ в Україну зріс ризик російських диверсій у Швеції
фото з відкритих джерел

Підприємства військово-промислового комплексу Швеції вважаються найбільш вірогідною метою можливих диверсій

Поліція Швеції заявила заявило про зростання ризику російських диверсійних операцій на території країни. Про це повідомляє  SVT.

Як розповів представник поліції Карл Мелін, на фоні повномасштабного вторгнення РФ в Україну зріс ризик російських диверсій у Швеції.

Саме підприємства військово-промислового комплексу Швеції вважаються найбільш вірогідною метою можливих диверсій. За словами Меліна, ймовірність російських диверсій також зросла в деяких інших країнах Європи. Однак він не уточнив, про які країни йдеться.

Як повідомлялося, Німецька влада огородила військові бази поблизу Кельна та Гайленкірхена через підозри у диверсії. Можливе отруєння води. Як пишуть німецькі ЗМІ, невідомий чоловік міг проникнути до казарм та отруїти воду. У паркані виявлено дірку, а в роботі водопроводу – неполадки. Пізніше цього ж дня німецькі ЗМІ повідомили про закриття доступу також і до авіабази НАТО в місті Гайленкірхен. Тут теж підозрюють ймовірну диверсію та перевіряють забруднення питної во

Нагадаємо, поліція Ірландії повідомила, що Росія – одна з небагатьох країн, які намагаються шпигувати на території Ірландії. 

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Теги: Швеція шпигун росія

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