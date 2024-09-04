Ексглава МЗС Австрії, яка танцювала з Путіним, отримала нову посаду в Росії

Карін Кнайсль взялася опікуватися амурськими тиграми

Колишня міністерка закордонних справ Австрії (2017–2019) Карін Кнайсль, яка відома своїм танцем із російським диктатором Володимиром Путіним на своєму весіллі, отримала посаду «амбасадора діяльності зі збереження рідкісного амурського тигра в Росії». Про це заявив генеральний директор російського центру «Амурський тигр» Сергій Арамілєв в інтерв’ю російській пропагандистській агенції «РИА Новости» .

У серпні 2023 року Кнайсль перебралася жити в Рязанську область РФ, де очолила аналітичний центр у Санкт-Петербурзькому університеті. Тепер же гендиректор центру «Амурський тигр» заявив, що Кнайсль виконує роль «амбасадорки діяльності зі збереження рідкісного амурського тигра в Росії».

«Вона цілком підтримує діяльність з охорони цієї тварини в Росії. Для неї це дуже важливо, і зараз вона розповідає про нашу діяльність, у неї досить багато партнерів, вони беруть участь у нашій організації», – сказав Арамілєв.

За його словами, центр «Амурський тигр» звертається до Кнайсль за порадами у сфері міжнародних відносин.

Сама ж опальна австрійська ексміністерка раніше зізнавалася, що хотіла б узяти опікунство над амурським тигром. Чи вдалось їй цього досягти, пропагандисти не кажуть.

Нагадаємо, Карін Кнайсль очолювала МЗС Австрії з 2017 до 2019 року. Цю посаду вона зайняла за квотою ультраправої Австрійської партії свободи, яка у 2016 році уклала з «Єдиною Росією» угоду про взаємодію та співпрацю. У 2018 році колишній міністр привернула увагу ЗМІ тим, що танцювала на своєму весіллі з президентом Росії Володимиром Путіним. 2020 року Кнайсль стала членом ради директорів «Роснефти» і обіймала цю посаду до травня 2022 року, коли подала заяву про відставку на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Путін танцював на весіллі Кнайсль в Австрії, серпень 2018 рік фото з відкритих джерел

Карін Кнайсль розповіла, чому не горить бажанням повертатись на батьківщину.

Відповідаючи на питання про те, що Кнайсль думає про президента РФ Путіна як про людину, вона назвала його «найрозумнішим джентльменом». «Він найрозумніший джентльмен, з акцентом на джентльменстві – а я зустрічала таких… У тому сенсі, у якому Джейн Остін писала в «Гордості та упередженні» про досвідченого джентльмена, він відповідає цьому стандарту», – сказала Кнайсль.