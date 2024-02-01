Яєць по 17 грн не було? Членкиня громадської ради Міноборони зробила сенсаційну заяву

Скандал з «яйцями по 17» виник після публікації журналістського розслідування

У 2023 році в Міноборони було проведено внутрішній аудит, в рамках якого отримано інформацію зі 158 частин щодо обсягів отриманих продуктів

Членкиня Громадської ради при Міноборони зробили сенсаційну заяву. Через рік після скандалу з’ясувалося, що по 17 грн за 1 яйце Міноборони не платило постачальнику їжі для ЗСУ ТОВ «Актив компані». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила представниця Громадської антикорупційної ради при МОУ Тетяна Ніколаєнко.

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Посилаючись на дані, які отримала Громадська рада, Ніколаєнко повідомила, що яйця, які в контактах спочатку містили ціну по 17 грн за кг, насправді були поставлені у військові частини за ціною 9 грн за шт.

Так, у 2023 році в міністерстві було проведено внутрішній аудит, в рамках якого отримано інформацію зі 158 частин щодо обсягів отриманих продуктів, зокрема і яєць за період з 2 січня 2023 по 28 травня 2023, вказує Ніколаєнко.

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За результатами опрацювання отриманої інформації Службою внутрішнього аудиту було встановлено, що вказаними військовими частинами у період з 1.01.2023 по 19.02.2023 за договором від 23.12.2022 № 286/2/22/75 отримано 179 400 шт яєць.

«Водночас оплата здійснювалась вже після внесення змін до додаткової угоди, коли ціни були знижені до 9 грн.

Тобто внутрішнім аудитом оплати яєць по 17 грн не виявлено», – повідомила Ніколаєнко.

Також, вона інформувала про те, що у 2024 році до ЗСУ почали постачати не якісні яйця.

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«З початку 2024 року Управлінням безпечності та ветеринарної медицини проведено 81 санітарний захід (із них 23 перевірки окремих питань щодо організації харчування особового складу військових частин (установ), 58 відборів зразків для проведення лабораторних досліджень), під час яких піддано огляду харчових продуктів загальною вагою – 2169,949 тонн, яєць курячих столових у кількості – 37887 штук, води питної – 42,144 тонни.

В ході проведення санітарних заходів, не допущено на забезпечення особового складу неякісних та небезпечних харчових продуктів загальною вагою – 93,108 тонн, яєць курячих столових у кількості – 10142 штуки. Тобто кожне четверте яйце було неякісним», – уточнила вона.

З початку 2024 року компанія «Актив компані», яку звинувачували у яйцях по 17 грн вже не була постачальником Міноборони.

Яка саме компанія поставила на потреби неякісні яйця Ніколаєнко не повідомила.

Нагадаємо, скандал з «яйцями по 17» виник після публікації журналістського розслідування. МОУ і тодішній керівник відомства Олексій Резніков неодноразово заперечували, що купували яйця по такій завищеній ціні.

Попри це, скандал не вщухав, та зрештою вважається однієї з причин відставки Резнікова.