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Рупор Кремля звинуватив США у збитті Іл-76 та пригрозив ударом по польському Жешуву

glavcom.ua
Дмитро Кисельов
фото з відкритих джерел

Бажання розбомбити аеродроми в Польщі пропагандисти озвучують не вперше

Генеральний директор російського державного міжнародного інформаційного агентства «Россия сегодня» Дмитро Кисельов у прямому етері пригрозив завдати ракетного удару по військовому аеродрому в польському Жешуві (через який нібито і йде західне постачання до ЗСУ) за збиття російського Іл-76. 

Він стверджує, що в цей момент системою Patriot керували саме американські військові.

Рупор Кремля звинуватив США у збитті Іл-76 та пригрозив ударом по польському Жешуву фото 1

Насправді, ЗСУ неодноразово спростовували, що західні системи ППО в Україні обслуговують військові країн НАТО. І жодних реальних доказів протилежного з 24 січня (коли впав літак) Росія так і не надала. Хоча на словах, навіть, була за проведення «міжнародного розслідування», підсумки якого вже підбив Путін 31 січня.

А бажання розбомбити аеродром Жешув пропагандисти озвучують не вперше. Наприклад, у липні людина на прізвище Шпаковський (який називає себе «білоруським експертом») в етері у Скабєєвої заявив: «Не виключаю, що партизани, люди доброї волі, можуть влаштувати знамениту бавовну на аеродромі цього Жешува поганого».

Усе це робиться виключно з метою зупинити поставки західної зброї Україні. Росія намагається досягти цього багатьма методами. Зокрема, вся ця підозріла історія з Іл-76 використовується Москвою для просування наративу про нібито застосування ЗСУ західної зброї для атак безпосередньо по території РФ. А з іншого боку є спробою залякати європейців (у цьому випадку поляків), які, мовляв, першими постраждають через «американські інтереси в Україні».

Все це, за задумом Кремля, і має спонукати західні суспільства тиснути на владу своїх країн з вимогою припинення подальшої допомоги Україні.

Читайте також: Падіння Іл-76. Путінський пропагандист погрожує ударом у відповідь... по Польщі
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Теги: росія літак пропагандист Польща

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Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Рупор Кремля звинуватив США у збитті Іл-76 та пригрозив ударом по польському Жешуву
Рупор Кремля звинуватив США у збитті Іл-76 та пригрозив ударом по польському Жешуву
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