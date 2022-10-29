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Шольц летить до Китаю: говоритиме про Україну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Шольц летить до Китаю: говоритиме про Україну
Серед іншого, Шольц обговорить у Китаї загарбницьку війну РФ проти України
фото: dw.com

Шольц спочатку зустрінеться з президентом Сі Цзіньпіном у Пекіні

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц 3-4 листопада відвідає з робочим візитом Китай. Під час візиту він обговорить з керівництвом країни зокрема й загарбницьку війну РФ проти України. Про це повідомила служба преси та інформації федерального уряду ФРН.

«4 листопада 2022 року канцлер Шольц спочатку зустрінеться з президентом Сі Цзіньпіном у Пекіні. Потім канцлер проведе переговори з прем'єр-міністром Лі Кецяном. Переговори будуть присвячені двостороннім відносинам, міжнародним питанням, таким як боротьба зі зміною клімату, загарбницька війна Росії в Україні та ситуація в регіоні Східної Азії», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Шольц провів першу розмову із новим прем'єром Великої Британії Сунаком: лідери поговорили про Україну та Путіна. 

Нагадаємо,президент Володимир Зеленський відзначив ключову роль Китаю у війні РФ з Україною.

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Теги: росія війна Китай Олаф Шольц переговори

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