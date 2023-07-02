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Шольц назвав вирішальне питання у війні Росії проти України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Шольц назвав вирішальне питання у війні Росії проти України
Олаф Шольц
фото: Scanpix

Німецький канцлер пояснив, чому Берлін не передає Києві далекобійну зброю

Майбутнє Криму може стати вирішальним питанням у війні Росії проти України. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю виданню ARD.

«Крим належить Україні вже дуже, дуже давно», – підкреслив він, додаючи, що навіть у радянську епоху Україна була досить впливовою державою, щоб стати одним із засновників ООН.

При цьому на прохання чітко окреслити перспективи членства України в НАТО на майбутньому саміті у Вільнюсі Шольц заявив, що в разі вступу нашої країни до Альянсу не повинно бути невирішених прикордонних конфліктів. При цьому, за його словами, на Німеччині лежить відповідальність за надання гарантій безпеки.

Канцлер також пояснив ставлення Берліна щодо використання Україною військової допомоги Заходу.

«Ми передали багато танків і ми продовжимо це робити», – наголосив він.

Крім того, Німеччина продовжить тренувати українських військових та надавати допомогу у зміцненні протиповітряної оборони України, у тому числі системи IRIS-T, додав Шольц.

А на запитання, чому Берлін не передає Києву далекобійні ракети TAURUS, політик відповів так: «Ми уважно перевіряємо всі заявки, про що нас просять. Але для нас діє принцип, який ми поділяємо з американським президентом: ми не хочемо, щоби зброя, яку ми передаємо, використовувалася для того, щоби вразити російську територію, вона має слугувати захисту України та повернення нею її територій».

Нагадаємо, що на думку Шольца, країни Заходу прагнуть допомогти Україні в обороні від російської агресії, а не змінити путінський режим.

Раніше Шольц під час двосторонніх переговорів із прем'єром Держради КНР Лі Цяном заявив, що закликав Китай посилити тиск на Росію щодо війни в Україні.

До слова, німецький канцлер заявив, що Берлін «уже давно» обговорює із найважливішими союзниками гарантії безпеки для України.

Теги: Олаф Шольц Крим НАТО зброя

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