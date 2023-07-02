Шольц назвав вирішальне питання у війні Росії проти України

Німецький канцлер пояснив, чому Берлін не передає Києві далекобійну зброю

Майбутнє Криму може стати вирішальним питанням у війні Росії проти України. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю виданню ARD.

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«Крим належить Україні вже дуже, дуже давно», – підкреслив він, додаючи, що навіть у радянську епоху Україна була досить впливовою державою, щоб стати одним із засновників ООН.

При цьому на прохання чітко окреслити перспективи членства України в НАТО на майбутньому саміті у Вільнюсі Шольц заявив, що в разі вступу нашої країни до Альянсу не повинно бути невирішених прикордонних конфліктів. При цьому, за його словами, на Німеччині лежить відповідальність за надання гарантій безпеки.

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Канцлер також пояснив ставлення Берліна щодо використання Україною військової допомоги Заходу.

«Ми передали багато танків і ми продовжимо це робити», – наголосив він.

Крім того, Німеччина продовжить тренувати українських військових та надавати допомогу у зміцненні протиповітряної оборони України, у тому числі системи IRIS-T, додав Шольц.

А на запитання, чому Берлін не передає Києву далекобійні ракети TAURUS, політик відповів так: «Ми уважно перевіряємо всі заявки, про що нас просять. Але для нас діє принцип, який ми поділяємо з американським президентом: ми не хочемо, щоби зброя, яку ми передаємо, використовувалася для того, щоби вразити російську територію, вона має слугувати захисту України та повернення нею її територій».

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Нагадаємо, що на думку Шольца, країни Заходу прагнуть допомогти Україні в обороні від російської агресії, а не змінити путінський режим.

Раніше Шольц під час двосторонніх переговорів із прем'єром Держради КНР Лі Цяном заявив, що закликав Китай посилити тиск на Росію щодо війни в Україні.

До слова, німецький канцлер заявив, що Берлін «уже давно» обговорює із найважливішими союзниками гарантії безпеки для України.