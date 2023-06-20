Головна Світ Політика
search button user button menu button

Шольц зробив чітку пропозицію Китаю щодо Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Шольц зробив чітку пропозицію Китаю щодо Росії
фото: Reuters

Канцлер ФРН Шольц закликав Китай посилити тиск на Росію через війну в Україні

Канцлер ФРН Олаф Шольц під час двосторонніх переговорів із прем'єром Держради КНР Лі Цяном заявив, що закликав Китай посилити тиск на Росію щодо війни в Україні. Про це пише Reuters.

Шольц також прямо заявив, що Китай не повинен постачати зброю Росії, а війна в Україні не повинна бути заморожена.

До цього Берлін презентував нову редакцію стратегії нацбезпеки, в якій Китай позначений партнером, конкурентом та системним суперником. Влада ФРН зазначила, що незважаючи на партнерство, елементів конкуренції та суперництва стає більше. «Китай у різний спосіб намагається змінити існуючий, заснований на правилах міжнародний порядок», – сказано у стратегії.

Документ, у якому майже 40 сторінок, передбачає зміцнення безпеки країни за трьома основними напрямками: обороноздатність, життєстійкість і стійкість. Вона охоплює як загрози, пов'язані з військовими діями (наприклад, оборонний бюджет Німеччини планують збільшити до 2% ВВП країни), так і загрози в інших сферах, наприклад, пов'язані з кібербезпекою, глобальною зміною клімату та енергобезпекою (окремо зазначено припинення роботи «Північного потоку»)

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц після переговорів з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що готовий до тривалої війни в Україні.

Як зазначається, ФРН готова до того, що війна в Україні може тривати ще деякий час. Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг застеріг від «замороження конфлікту» в обмін на припинення війни.

«Ми готуємося до цього і, виходячи з цього, коригуємо нашу політику», – заявив Олаф Шольц. Також канцлер додав, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно.

На додачу до цього німецький канцлер заявив, що Берлін «уже давно» обговорює із найважливішими союзниками гарантії безпеки для України.

Шольц наголосив, що не може бути мови про те, щоб «якимось чином заморозити війну і узаконити російський загарбницький набіг», як закликають деякі сторони. Канцлер зазначив, що кордони не повинні пересуватися із застосуванням сили.

Читайте також: Німецький концерн хоче надати Україні снаряди для установок Gepard

 

Теги: Німеччина війна Китай Єнс Столтенберг Берлін Олаф Шольц

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили оборони перемелюють оборону супротивника
Коли ЗСУ проламають оборону Росії
18 червня, 11:04
Ракета злетіла з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю
Китай запустив у космос новітню ракету з супутниками на борту (фото)
8 червня, 07:32
Літак-бомбер знищив ворожу гармату-гаубицю Д-20
Міністр показав роботу секретного літака-бомбера, що нищить окупантів (відео)
23 травня, 07:33
Результати інспекції укриттів у Києві
Скандал з укриттями в столиці: для киян стала доступною нова функція
5 червня, 11:06
Підрив автомобіля в Мелітополі, 2 червня 2023 року
У Мелітополі злетіло в повітря авто із чотирма колаборантами
2 червня, 21:26
Наслідки підриву Каховської ГЕС
Евакуація через підрив ГЕС. Рятувальники не можуть дістатися деяких населених пунктів
6 червня, 10:49
У небо злітали носії «Кинджалів» Міг-31К
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
7 червня, 12:05
Ракетна атака на Умань
Нічна атака на Україну та дев’ятеро постраждалих під час евакуації в Херсоні: яка ситуація в регіонах
9 червня, 11:29
ЗСУ вже використовують британські танки Challenger на фронті
На фронті вперше помічений британський танк Challenger 2 (відео)
18 червня, 23:38

Політика

США незабаром оголосять новий пакет військової допомоги Україні
США незабаром оголосять новий пакет військової допомоги Україні
Шольц зробив чітку пропозицію Китаю щодо Росії
Шольц зробив чітку пропозицію Китаю щодо Росії
Президент Болгарії відмовляється приєднатися до ініціативи ЄС з боєприпасами
Президент Болгарії відмовляється приєднатися до ініціативи ЄС з боєприпасами
РФ хоче «відродити» прикордонні війська через рейди російських добровольців
РФ хоче «відродити» прикордонні війська через рейди російських добровольців
Пригожин вкотре хоче підірвати авторитет військового керівництва РФ – британська розвідка
Пригожин вкотре хоче підірвати авторитет військового керівництва РФ – британська розвідка
Які російські генерали були ліквідовані на війні в Україні: інфографіка
Які російські генерали були ліквідовані на війні в Україні: інфографіка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
159K
Нове фото Залужного вразило соцмережі. Головнокомандувач ЗСУ вдягнув цікавий значок
44K
У Львові та області пролунали вибухи (оновлено)
42K
Запорізька АЕС: скільки часу до трагедії? Інтерв’ю з президентом «Енергоатома»
41K
Ядерний сценарій перейшов у стан «реальна ймовірність»
40K
«Такі ігрища небезпечні». Ексміністр оборони зробив зауваження Зеленському
32K
У Швейцарії затримано українського дипломата

Новини

Атака на столицю, Данія збільшує військову допомогу Україні: головне за ніч
Сьогодні, 07:46
Авіація ЗСУ завдала 15 ударів по позиціях противника – Генштаб
Сьогодні, 07:23
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 06:35
ЗСУ просуваються під Бахмутом та атакують ворожі позиції – ISW
Сьогодні, 05:11
У багатьох регіонах – дощі і грози: прогноз погоди на 20 червня
Сьогодні, 05:04
20 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту