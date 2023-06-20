Шольц зробив чітку пропозицію Китаю щодо Росії

Канцлер ФРН Шольц закликав Китай посилити тиск на Росію через війну в Україні

Канцлер ФРН Олаф Шольц під час двосторонніх переговорів із прем'єром Держради КНР Лі Цяном заявив, що закликав Китай посилити тиск на Росію щодо війни в Україні. Про це пише Reuters.

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Шольц також прямо заявив, що Китай не повинен постачати зброю Росії, а війна в Україні не повинна бути заморожена.

До цього Берлін презентував нову редакцію стратегії нацбезпеки, в якій Китай позначений партнером, конкурентом та системним суперником. Влада ФРН зазначила, що незважаючи на партнерство, елементів конкуренції та суперництва стає більше. «Китай у різний спосіб намагається змінити існуючий, заснований на правилах міжнародний порядок», – сказано у стратегії.

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Документ, у якому майже 40 сторінок, передбачає зміцнення безпеки країни за трьома основними напрямками: обороноздатність, життєстійкість і стійкість. Вона охоплює як загрози, пов'язані з військовими діями (наприклад, оборонний бюджет Німеччини планують збільшити до 2% ВВП країни), так і загрози в інших сферах, наприклад, пов'язані з кібербезпекою, глобальною зміною клімату та енергобезпекою (окремо зазначено припинення роботи «Північного потоку»)

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц після переговорів з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що готовий до тривалої війни в Україні.

Як зазначається, ФРН готова до того, що війна в Україні може тривати ще деякий час. Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг застеріг від «замороження конфлікту» в обмін на припинення війни.

«Ми готуємося до цього і, виходячи з цього, коригуємо нашу політику», – заявив Олаф Шольц. Також канцлер додав, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно.

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На додачу до цього німецький канцлер заявив, що Берлін «уже давно» обговорює із найважливішими союзниками гарантії безпеки для України.

Шольц наголосив, що не може бути мови про те, щоб «якимось чином заморозити війну і узаконити російський загарбницький набіг», як закликають деякі сторони. Канцлер зазначив, що кордони не повинні пересуватися із застосуванням сили.