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Швейцарський парламент заблокував €5 млрд гуманітарної допомоги для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Швейцарський парламент заблокував €5 млрд гуманітарної допомоги для України
Кошти планували використати на гуманітарну допомогу, цивільний захист і розмінування
фото з відкритих джерел

Праві швейцарські депутати відмовилися ухвалити план підтримки України

Нижня палата парламенту Швейцарії в четвер, 8 червня, більшістю голосів відхилила схвалення плану підтримки України на понад €5 мільярдів протягом наступних п’яти-десяти років. Про це повідомляє RTS.

План представив федеральний міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс. Проти цього документу проголосували 105 депутатів Національних зборів – передусім представники правих партій. Крім того, 86 депутатів його підтримали.

Кошти планувалося використати на гуманітарну допомогу, цивільний захист і розмінування, а також на заходи з «розбудови миру». Однак кілька депутатів парламенту заявили, що багато питань все ще потребують роз'яснення у плані відновлення України.

Цю пропозицію висунув комітет палати із закордонних справ, представник якого Ніколас Вальдер зазначив, що відмова Швейцарії від збройної допомоги Україні «не повинна звільняти нас від наших солідарних зусиль на підтримку України».

Швейцарія раніше вже схвалила надання Україні трьох пакетів гуманітарної допомоги на загальну суму понад €1,8 мільярда протягом наступних шести років.

Нагадаємо, Верхня палата парламенту Швейцарії (Сенат) погодила поправку до закону про військові матеріали. Нова правка може розблокувати реекспорт зброї у треті країни, зокрема в Україну.

Поправку до закону підтримали 22 голосами, проти виступили 17 депутатів, ще четверо утрималися.

Сенат Швейцарії пропонує, щоб договір про заборону реекспорту зброї був обмежений 5 роками. Також умовою є те, що країна, яка хоче передати зброю швейцарського виробництва, не повинна бути стороною конфлікту, порушувати права людини та не здійснювати своє право на самооборону.

До слова, західні країни обговорюють можливості передачі Україні «десятків» винищувачів F-18 разом із літаками F-16, постачання яких вже погоджене. 

 

Теги: Швейцарія гуманітарна допомога гроші

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