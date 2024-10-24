Уряд Естонії планує заборонити церкви та парафії, що мають зв'язки з Московським патріархатом

В Естонії планують обмежити церкви та парафії пов'язані із московським патріархатом

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс подав уряду законопроєкт, який пропонує заборонити діяльність церков і парафій, що пов'язані з організаціями, які підтримують російську агресію. Про це пише видання ERR.

Під час виступу в парламенті Естонії (Рійгікогу), міністр зазначив, що зміни необхідні через те, що Естонська православна церква Московського патріархату (ЕПЦ МП) не вжила суттєвих заходів для виконання вимог держави.

«Пропоную уряду змінити закон про церкви та конгрегації, щоб виключити будь-які відносини між релігійними об'єднаннями в Естонії та закордонними організаціями, які, наприклад, загрожують суспільному порядку або конституції Естонії, підтримують військову агресію, підбурюють до війни або пропагують насильство», – підкреслив Ляенеметс.

Він також зазначив, що «сьогодні Московський патріархат – це інструмент впливу Росії, який використовується не лише для придушення власного народу, але й для маніпуляції віруючими в інших країнах».

У зв'язку з цим, за словами міністра, Естонія не може дозволити, щоб Естонська православна церква залишалася підконтрольною Московському патріархату.

Нагадаємо, в Естонії депутати Рійгікогу ініціювали законопроєкт про позбавлення громадян третіх країн, а також осіб без певного громадянства права голосу на місцевих виборах.

До слова, влада Естонії розглядає можливість встановити новий ефективний засіб протидії можливій загрозі з боку Росії. Йдеться про буйки з лезами вздовж водного кордону з Росією.

Раніше стало відомо, що Естонія розглядає можливість закупівлі української оборонної продукції. Однак через воєнний стан в Україні діє заборона на експорт.