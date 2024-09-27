Чим корисне звільнення Вовчанського агрегатного заводу для ЗСУ: відповідь ГУР

24 вересня стало відомо, що підрозділи ГУР звільнили Вовчанський агрегатний завод на Харківщині

ЗСУ мають можливість створити плацдарм для остаточного звільнення Вовчанська

Звільнення Вовчанського агрегатного заводу звужує зону контролю противника та покращує логістику ЗСУ. Про це повідомив командир підрозділу «Стугна» Дмитро на псевдо «Лінукс» в інтерв'ю LIGA.net.

«Це (звільнення заводу, – «Главком») покращує нашу логістику і полегшує виконання наступних завдань. Тепер є можливість створити плацдарм для розвитку наступу та остаточного звільнення Вовчанська», – розповів військовий.

Командир підрозділу «Стугна» розповів, що завод вдалося звільнити завдяки тому, що противник не зміг виявити накопичення та підхід основних сил. Українські військові виконували завдання кілька тижнів, які провели їх в складних умовах з обмеженими ресурсами.

Нагадаємо, що підрозділи ГУР повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу та знищили окупантів в усіх будівлях підприємства: «У вівторок, 24 вересня, о 14:40 командир спецпідрозділу ГУР Тимур доповів начальнику ГУР МО України Кирилу Буданову про успішне завершення операції. Операцію здійснили спеціальні групи ГУР: «Стугна», «Парагон», «Юнгер», БДК, «Терор»».