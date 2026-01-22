Франція затримала підсанкційний танкер в Середземному морі

Французькі війська перехопили судно Grinch

Французькі військово-морські сили перехопили в Середземному морі нафтовий танкер, що прямував з Росії. Затримання відбулося у межах операції, спрямованої проти російського «тіньового флоту». Про це повідомляє «Главком» з посилання на AP.

Зазначається, що судно «Грінч» підозрюється в пересуванні під несправжнім прапором. Французькі військово-морські сили супроводжують судно до порту для додаткової перевірки.

«Ми рішуче налаштовані дотримуватися міжнародного права та забезпечувати ефективне виконання санкцій. Діяльність «тіньового флоту» сприяє фінансуванню агресивної війни проти України», – заявив президент Франції Еммануель Макрон у дописі про перехоплення, додавши фотографію, на якій французький вертоліт зависає над кораблем.

За даними ГУР, танкер залучений в експорті російської нафти/нафтопродуктів з російських портів у Балтійському, Чорному морях, тихоокеанського регіону переважно до КНР, Індії, інших третіх країн. На нього накладено санкції США, України, ЄС та інших країн.

Французький вертоліт над перехопленим кораблем фото: Еммануель Макрон

Нагадаємо, Росія використовує свої нафтові танкери «тіньового флоту» не лише для обходу санкцій, а й для розвідки та саботажу на морських комунікаціях НАТО. Журналіст Адріан Бломфельд у матеріалі для The Telegraph зазначає, що європейські країни демонструють нерішучість, посилаючись на обмеження міжнародного права, поки Кремль перетворює ці правила на зброю.

Раніше повідомлялося, що російські спецслужби використовують судна «тіньового флоту» для шпигунства у європейських акваторіях. За даними розслідування CNN, що ґрунтується на звітах української та західної розвідок, агенти Кремля та колишні найманці таємно працюють на танкерах, які транспортують нафту в обхід санкцій.

До слова, Російська Федерація використовує технологію спотворення даних GPS, аби приховати переміщення суден «тіньового флоту».